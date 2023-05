ΕΞΤΡΕΜ: Η δεξιά της Δεξιάς μετά τον Άρειο Πάγο

Ποιο είναι το τοπίο της ακροδεξιάς μετά την οριστικοποίηση των κομματικών σχηματισμών που θα πάρουν μέρος στις εκλογές; Ποιες είναι οι ζυμώσεις και οι μεταξύ τους σχέσεις; Πώς διαμορφώνονται οι πιθανοί ανταγωνισμοί και οι ενδεχόμενες συσπειρώσεις;

Συζητάμε με τον πολιτικό επιστήμονα και μέλος του alterThess Δημοσθένη Παπαδάτο.

Τι σημαίνει ο αποκλεισμός του κόμματος του έγκλειστου Κασιδιάρη; Ποιοι επιδιώκουν να καταλάβουν τον χώρο που φαίνεται ακάλυπτος; Ποιοι ελιγμοί επιχειρούνται;

Πώς επηρεάζει η απλή αναλογική τις προσωπικές στρατηγικές ακροδεξιών αστέρων; Πώς διαμορφώνεται το δεξιό αντισυστημικό πεδίο και πώς το επηρεάζει η ακροδεξιά δυναμική σε άλλες χώρες; Υπάρχει δυνατότητα και προοπτική συνένωσης του «πατριωτικού χώρου»; Μπορούν οι αντικρουόμενες ατομικές στρατηγικές να υποχωρήσουν μπροστά στη δυνατότητα κοινής καθόδου της ακροδεξιάς σε επόμενες εκλογές;

Προβληματιζόμαστε για τον ρόλο της δικαστικής εξουσίας στην «αδειοδότηση» κομμάτων, το όριο της παρέμβασής της και το ίχνος που αφήνει στη λειτουργία της δημοκρατίας. Πώς αντιμετωπίζεται μια νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση που φόρεσε και επιδιώκει να ξαναφορέσει κοινοβουλευτικό μανδύα χωρίς να θίγεται ο πυρήνας των συνταγματικών εγγυήσεων για την εκλογική διαδικασία; Μήπως η αντιμετώπιση του δεξιού εξτρεμισμού αποτελεί για κάποιους πρόσχημα για εξουδετέρωση κι άλλων σχηματισμών στα δεξιά της κυβερνητικής παράταξης;

Κάνουμε μια αναδρομή στο διάστημα από την έναρξη της ποινικής διερεύνησης των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής: ποιες πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν και ποιες προτάσεις κατατέθηκαν για την παρεμπόδιση συμμετοχής διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης στις εκλογές; Πώς εξηγείται η κυβερνητική αβελτηρία μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής; Γιατί καθυστέρησαν τόσο οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ποιες αδυναμίες είχαν όταν αναλήφθηκαν; Ποια πολιτειακά ζητήματα αναδείχθηκαν και βρίσκονται μπροστά μας;

Το νέο who is who της ακροδεξιάς.