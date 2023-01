Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, νέοι εμείς. Στο πρώτο επεισόδιο του Uncut για τη νέα χρονιά, βάζουμε μερικά πάρα πολύ σοβαρά resolutions: ποιες σειρές και ταινίες αξίζουν το χρόνο μας για το 2023.

Από το Last of Us και το The Palace μέχρι το The Banshees of Inisherin και το Oppenheimer, διαλέγουμε την ποπ κουλτούρα που αξίζει να ασχοληθούμε τη νέα χρονιά.

