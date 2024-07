House of the Dragon: Οι κρυφοί Targaryen και τα οράματα του Bob the Builder

Το POP για τις Δύσκολες Ώρες, σταθερό στο ραντεβού του, σχολιάζει τα πάντα για το 5ο επεισόδιο της 2ης σεζόν του HotD.

Το εβδομαδιαίο αφιέρωμα του POP για τις Δύσκολες Ώρες στο House of the Dragon, το spin-off/prequel του Game of Thrones που δικαίωσε το HBO, συνεχίζεται!

Σε αυτό το επεισόδιο σχολιάζουμε τα πάντα (τα πάντα!) για το πέμπτο επεισόδιο του House of the Dragon, το Regent. Highlights, εναλλαγές εξουσίας και αιμομικτικά όνειρα.

Γιατί ήταν τεράστιο στρατηγικό λάθος για τους Greens και για τους Targaryens συνολικά η περιφορά της Meleys στους δρόμους του King’s Landing; Τι αναμένεται για το dick in a box… ερμ… τον ασθενή Aegon; Πώς έγινε η ιστορία της Alicent μία προειδοποίηση για τα pick me girls;

Πόσες ακόμα κακές ιδέες θα έχει ο Daemon και τι άλλο θα υπομείνουμε χάρη στα οράματα της Alys Rivers; Πώς έγιναν ο Jace και η Baela τα ανέλπιστα highlights της σεζόν ως τώρα και γιατί θέλουμε ακόμα περισσότερη Mysaria; Πότε επιτέλους θα αποκτήσει chill ο οποιοσδήποτε από τους Greens και γιατί ο Simon Strong γίνεται αργά αλλά σταθερά ο αγαπημένος μας newbie;

Επίσης στα νεότερα των lore segments μας: Γιατί πιστεύουμε ότι η Visenya δεν είναι κάποιο παράδειγμα προς μίμηση, ποιο είναι το παρελθόν των δράκων Vermithor και Silverwing, και γιατί ο Jaehaerys και η Alysanne ήταν μάλλον το καλύτερο ζευγάρι στο Westeros;

Αυτά και άλλα πολλά (πολλά!) ακόμη για το επεισόδιο στο POP για τις Δύσκολες Ώρες αυτής της εβδομάδας!