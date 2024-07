House of the Dragon: Στο 2ο επεισόδιο, ο θρήνος γίνεται σόου

Το POP για τις Δύσκολες Ώρες σταθερό στο ραντεβού του σχολιάζει τα πάντα για το 2ο επεισόδιο της 2ης σεζόν House of the Dragon, από την Rhaenyra ως την Helaena κι από τον Arryk ως τον Erryk.

Το εβδομαδιαίο αφιέρωμα του POP για τις Δύσκολες Ώρες στο House of the Dragon, το spin-off/prequel του Game of Thrones που δικαίωσε το HBO, συνεχίζεται! Σε αυτό το επεισόδιο σχολιάζουμε τα πάντα (τα πάντα!) για το δεύτερο επεισόδιο του House of the Dragon, το Rhaenyra the Cruel. Highlights, αποτυχίες και ατυχή bromances.

Ξεκινώντας ακριβώς μετά το τραγικό γεγονός του πρώτου επεισοδίου, το House of the Dragon κοιτάζει τις συνέπειες και στις δύο πλευρές του εμφυλίου πολέμου των Targaryen.

Γιατί γυρνάει γύρω-γύρω στο βασίλειο το άψυχο κορμί ενός παιδιού και πώς λειτουργεί ως κομμάτι (συναισθηματικής) προπαγάνδας; Ποιο είναι το τρανό σχέδιο του Criston Cole για να πάρει εκδίκηση από την Rhaenyra; Πιστεύει το συμβούλιο στα αλήθεια πως η Rhaenyra διέταξε το θάνατο ενός μικρού παιδιού όταν ο Daemon είναι ΕΚΕΙ; Γιατί είναι έξαλλος με τον Aegeon και τον Criston ο Otto ο Hightower και πόσο τέρμα άβολο είναι όταν βλέπεις καθαρά την οπτική του Otto και μονολογείς, «να, επιτέλους μιλάει κι ένας σοβαρός και μετρημένος άνθρωπος»;

Ποιες μικρές σκηνές μεταξύ λιγότερο προβεβλημένων χαρακτήρων απολαύσαμε αυτή την εβδομάδα; Και γιατί ο Corlys o Velarion είναι ο πιο κουλ όλων; Πόσο για την πάρτη του ενεργεί ο Daemon και τι σκοπεύει να κάνει η Rhaenyra για αυτό; Πόσο θα κρατήσει αυτό η «σχέση» της Alicent με τον Criston; Πόσο πολύ δεν θέλει να είναι εκεί η Helaena; Με ποια σκηνή του επεισοδίου γελάσαμε πιο πολύ; Και, τελοσπάντων, ποιος είναι ο Arryk και ποιος είναι ο Erryk;

Αυτά και άλλα πολλά (πολλά!) ακόμη για την πρεμιέρα της σειράς στο POP για τις Δύσκολες Ώρες αυτής της εβδομάδας!