Κανείς ηθοποιός ποτέ δεν είχε στην καριέρα του χρονιά σαν το ‘94 του Jim Carrey

To POP για τις Δύσκολες Ώρες συνεχίζει το ταξίδι του στο κινηματογραφικό 1994 και σήμερα έχει ένα τριπλό πακέτο με τις τρεις #1 εμπορικές επιτυχίες του Jim Carrey (ναι ήταν όλες την ίδια χρονιά). Dumb and Dumber, The Mask και Ace Ventura! Με καλεσμένο τον κωμικό Κώστα Κρύο.

Tο POP για τις Δύσκολες Ώρες συνεχίζει το ταξίδι του στις πιο διάσημες ταινίες του 1994. Μια χρονιά με τεράστιες ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό, από τους κριτικούς και από τα βραβεία, με διαχρονικές επιτυχίες από το Forrest Gump και το Pulp Fiction, μέχρι το Chungking Express και την Κόκκινη Ταινία. Σήμερα, μιλάμε όχι για μία, όχι για δύο, αλλά για τρεις ταινίες: Για την απίθανη τριπλέτα εμπορικών θριάμβων που είχε ο Jim Carrey το 1994: Dumb and Dumber, Ace Ventura και The Mask. Μαζί μας καλεσμένος, ο κωμικός Κώστας Κρύος! Απίστευτο κι όμως αληθινό, ο Jim Carrey ήρθε φαινομενικά από το πουθενά και μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος γύρισε τρεις iconic κωμωδίες καριέρας, που τον έστειλαν κι οι τρεις στο #1 του box office και τον έκαναν επί τόπου ένα από τα μεγαλύτερα χολιγουντιανά ονόματα των τελευταίων 30 χρόνων. Συνεννοημένοι ήταν όλοι τους; Υπήρχε κάτι στον αέρα; Ποιος ήταν καν ο Jim Carrey πριν από αυτούς τους ρόλους, και πώς ξαφνικά έγινε το πιο καυτό –και ακριβοπληρωμένο– όνομα στο Χόλιγουντ; Μαζί με τον κωμικό Κώστα Κρύο, αναλύουμε τι είναι αυτό που κάνει την κωμωδία του Carrey μοναδική, από τον ένα ρόλο του στον άλλον. Θα μπορούσε ποτέ το The Mask να έχει υπάρξει με άλλον ηθοποιό; Τι είναι αυτό που κάνει ο Carrey κι ακόμα και κάτι σαν το Ace Ventura το κάνει αστείο; Τι ιστορικό πέτυχε ο αγαπημένος κωμικός το 1994; Πώς επιχείρησε να κάνει στροφή στη συνέχεια της καριέρας του, και γιατί πέτυχε; Πόσο πρέπει να μετανιώνει η Ακαδημία που δεν τον πρότεινε ποτέ για Όσκαρ; Με ποια σκηνή του γελάμε περισσότερο; Με ποια από τις τρεις ταινίες του το 1994; Και, τελικά, ποιος ήταν ο Ηλίθιος, και ποιος ο Πανηλίθιος; Αυτά και άλλα πολλά ακόμη στο POP για τις Δύσκολες Ώρες αυτής της εβδομάδας, με καλεσμένο τον Κώστα Κρύο!