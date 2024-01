Οι 20 ταινίες και σειρές που περιμένουμε πιο πολύ το 2024

Το POP για τις Δύσκολες Ώρες με το βλέμμα στο μέλλον και αίσθημα ευθύνης, ξεχωρίζει τις 10 σειρές και τις 10+2 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε (ή να ξαναδούμε) μες στο 2024.

Για άλλη μια φορά, το νέο έτος ξεκινάει με το POP για τις Δύσκολες Ώρες να κοιτάζει στο μέλλον και να ξεδιαλέγει αυτά για τα οποία ανυπομονεί περισσότερο τους επόμενους 12 μήνες.

Η Ιωσηφίνα κι ο Θοδωρής βάζουν κάτω προγράμματα και φήμες και ξεχωρίζουν από 5 ταινίες κι από 5 σειρές που δε βλέπουν την ώρα να δουν το 2024. Φυσικά πολλά πράγματα αλλάζουν (ταινίες που μπορεί να μη βγουν καν φέτος) ή πολλά μπορεί να προκύψουν (τίτλοι που δεν είχαμε ιδέα πως ετοιμάζονται), όμως με τα τωρινά μας δεδομένα, αυτά είναι που μας ενθουσιάζουν πιο πολύ στο μέλλον.

Γιατί ανυπομονούμε για νέο Λάνθιμο ενώ καλά-καλά δεν βγήκε ακόμα το Poor Things στις αίθουσες; Πώς θα είναι η Angelina Jolie ως Maria Callas; Πόσο καλύτερη μπορεί να είναι η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon από την πρώτη; Τι θα μας φέρει το νέο True Detective; Τι rom-com σκαρώνει η δημιουργός του Past Lives; Τι δουλειά έχει ο Josh O’Connor του The Crown να ψαχουλεύει τάφους στην ιταλική επαρχία;

Τι θα είναι η επανένωση Rooney Mara και Joaquin “Γιοακίν” Phoenix στη μεγάλη οθόνη; Πώς να πούμε όχι σε μια σειρά με πρωταγωνιστή τον Colin Farrell ως Πιγκουίνο, και πώς να πούμε όχι σε μια σειρά με πρωταγωνιστή τον Peter “Doctor Who” Capaldi ως κατσούφη ερευνητή; Τι μαγειρεύει ο Park Chan-wook για την επιστροφή του στη μικρή οθόνη με πρωταγωνιστή τον Robert Downey Junior; Και πότε θα πιστέψουμε ότι είναι όντως αληθινή η επιστροφή στη σκηνοθεσία του θρύλου Wong Kar-wai;

Αυτά και άλλα πολλά (πολλά!) στο POP για τις Δύσκολες Ώρες της εβδομάδας!