Παρασκευή και 13 και εμείς τιμάμε τον Jason Voorhees

Παρασκευή και 13 και εμείς θυμόμαστε τον τεράστιο Jason Voorhees, τον μασκοφόρο που κάποτε κρατούσε το μεγαλύτερο ρεκόρ kill count στα slasher.

Παρασκευή και 13 και something wicked this way comes όπως πάντα αυτόν τον Οκτώβριο, τον μήνα του Halloween, του τρόμου, του παράθυρου που μισανοίγει για να δούμε άλλους κόσμους.

Το POP για τις Δύσκολες Ώρες τιμάει τον Jason Voorhees, εκείνον τον κινηματογραφικό σίριαλ κίλερ που μέχρι την επέλαση του Michael Myers στο Halloween Kills κρατούσε επάξια το ρεκόρ κεφαλιών που έχει πάρει στα Παρασκευή και 13, μεγάλη η χάρη του.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Παρασκευή και 13 και ποιο ήταν το ορίτζιναλ πλάνο για το τέλος του στη θέση του εμβληματικού φινάλε; Ποιο ήταν το κρυφό μήνυμα πίσω από τους ψίθυρους του σάουντρακ και πώς συνέβαλε η τέχνη του Tom Savini στη συνέχιση των ταινιών; Ποια νομική διαμάχη εμποδίζει εδώ και χρόνια την επέκταση του κινηματογραφικού franchise και πώς συνδέεται η πρώτη ταινία με τα slashers που ακολούθησαν; (Κι όμως, ελάχιστα έχουν αλλάξει από όταν ηχογραφήσαμε το συγκεκριμένο επεισόδιο).

Τι νιώθουμε για την κληρονομιά των Final Girls του τρόμου και γιατί αυτό το franchise του Παρασκευή και 13 τις απογοητεύει περισσότερο από τα υπόλοιπα τέτοια franchises; Επίσης, σε τι διαφέρει ο Jason Voorhees από τους υπόλοιπους αιμοβόρους δολοφόνους του σινεμά;

Αυτά και πολλά ακόμη στο POP για τις Δύσκολες Ώρες της Εβδομάδας!