Το “Murder at the End of the World” δεν είναι το μυστήριο που έχεις συνηθίσει

Οι δημιουργοί του The OA δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτιάξουν κάτι συμβατικό. Η νέα τους σειρά δεν είναι ένα συνηθισμένο crime mystery.

Ένας φόνος που πρέπει να εξιχνιαστεί. Ένα οδυνηρό, γεμάτο χημεία ειδύλλιο. Ένας αναστοχασμός για τη βαθύτερη ανθρωπιά, την τεχνολογία και τους ρόλους που υποδυόμαστε στη ζωή. Το “Murder at the End of the World” είναι όλα αυτά και άλλα τόσα, ξετυλιγμένα στον πιο μη αναμενόμενο ρυθμό που έχεις δει ποτέ σε whodunnit.

Οι δημιουργοί του αδικοχαμένου The OA του Netflix, η Brit Marling και ο Zal Batmanglij, δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτιάξουν κάτι συμβατικό. Στο Murder at the End of the World ακολουθούν μία 25χρονη χάκερ παύλα ερασιτέχνης ντετέκτιβ στην προσπάθειά της να λύσει το μυστήριο ενός θανάτου που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε ένα αποξενωμένο καταφύγιο στην Ισλανδία που ανήκει σε έναν δισεκατομμυριούχο. Ναι, είναι Άγκαθα Κρίστι – όχι, δεν θα πάει εκεί που νομίζεις. Εμείς πάντως δεν θα στο αποκαλύψουμε, το παρακάτω επεισόδιο είναι εντελώς spoiler-free.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα του “Murder at the End of the World” στους δημιουργούς του και τι σχέση έχει με τα μαθήματα που έλαβαν από το The OA; Πώς είναι διαφορετική η Darby ως κεντρικός χαρακτήρας ενός murder mystery και τι ξεχωριστό μπορεί να προσφέρει η γυναικεία ματιά σε ένα crime scene; Τι προτείνει η σειρά σε σχέση με την απεικόνιση της βίας που υφίστανται οι γυναίκες και ποιο διαχρονικό εμπόδιο προσπαθεί η δημιουργός της να προσπεράσει; Πόσο δύσκολο είναι να προσπαθήσεις να φανταστείς κάτι που δεν έχει υπάρξει και πώς μπορεί αυτό να μεταφραστεί σε μία σύγχρονη ιστορία Πουαρό;