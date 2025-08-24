Το αυτοκίνητο ως μέσο επίδειξης του Έλληνα και το παράδειγμα της Ισπανίας

Ο δημοσιογράφος του SPORT24 Κώστας Μποϊδάνης και ειδικός στην αυτοκίνηση αναλύει όλα τα προβλήματα των ελληνικών δρόμων. Οι ελλείψεις του ΚΟΚ, η σύγκριση με το εξωτερικό και η “μεγάλη μας ιδέα” για το τιμόνι.

Ο δημοσιογράφος του Sport24 Κώστας Μποϊδάνης φιλοξενείται Στη Χώρα Των Στερεοτύπων καταθέτοντας την εμπειρία του σχετικά με την αυτοκίνηση στην Ελλάδα και τις συμπεριφορές των Ελλήνων οδηγών.

Το δεύτερο μέρος μιας συζήτησης που δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να κλείσει ποτέ. Σε αυτό το επεισόδιο συζητάμε για την έμφυλη διάσταση στο τιμόνι, για τα ηλεκτρικά και αυτόματα οχήματα, για τις υποδομές του οδικού μας δικτύου, για τη διαρκή κίνηση στην Αθήνα αλλά και για επιτυχημένα αντιπαραδείγματα από το εξωτερικό που δεν εφαρμόζονται στη χώρα μας.

Ο Κώστας Μποϊδάνης με δικά του λόγια:

Είναι μύθος πως οι γυναίκες δεν έχουν “αντίληψη χώρου” στον δρόμο

Το αυτόματο κιβώτιο είναι μια διευκόλυνση, δεν αλλάζει την προσέγγιση στην οδήγηση

Στην εκπαίδευση του οδηγού δεν έχει αλλάξει τίποτα

Ο ΚΟΚ θα έπρεπε να προβλέπει διαφορετικό πλαίσιο χρήσης για τα ηλεκτρικά οχήματα

Δεν μπορώ με ένα δίπλωμα να οδηγώ τα πάντα

Στην Αττική δεν έχει γίνει η παραμικρή συντήρηση στις ανισόπεδες

Οι Ιταλοί έχουν βαθιά κουλτούρα στη χρήση δικύκλων

Δεν μπορεί να έχει υψηλή φορολογία το κράνος

Θα μπορούσαμε να έχουμε υπερπολλαπλάσιο τουρισμό, αλλά χάνεται εξαιτίας του οδικού δικτύου

Φαντάσου την Κηφισίας να μην έχει φανάρια, αλλά να έχει ροή με roundabouts

Η Τροχαία δεν ασχολείται δυστυχώς με το σύνολο του κώδικα

Η φασαρία στους δρόμους των αστικών κέντρων είναι βία

Η αυξημένη κίνηση στους δρόμους συνδέεται με την απαξίωση των ΜΜΜ

Στη Χώρα των Στερεοτύπων – Podcast

Κάθε Πέμπτη, ο Χρήστος Δεμέτης και η ψυχολόγος Εύη Καραγεώργου καταγράφουν τα ταμπού και τα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας και προσπαθούν να τα “φωτίσουν” μιλώντας με ανθρώπους που έχουν “συνδεθεί” με αυτά. Συζητήσεις για στερεότυπα που λίγο – πολύ έχουν αγγίξει όλους μας, για τα ταμπού που μας ταλαιπωρούν, αλλά και για τις κοινωνικές παθογένειες που έχουν έρθει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

