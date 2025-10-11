Αλέξης Τσίπρας: “Θέλω να βαδίσω με τους πολίτες, στο δρόμο που μαζί θα ανοίξουμε”

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην “Εφημερίδα των Συντακτών”, εξηγεί πώς θα κινηθεί μετά την παραίτησή του από βουλευτής και απευθύνει κάλεσμα στον λαό. Τι λέει για το 2015 και το υπό έκδοση βιβλίο του.

Για τα σχέδια του για το μέλλον μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, το υπό έκδοση βιβλίο του, το 2015 και την ανάγκη πολιτικής αλλαγής μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην “Εφημερίδα των Συντακτών”.

Ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στο βιβλίο που ετοιμάζει για την περίοδο της διακυβέρνησής του, σημείωσε ότι είναι χρέος του στην ιστορία, αλλά παράλληλα καλύπτει μια προσωπική ανάγκη να μιλήσει για όλα όσα έγιναν σε μια δύσκολη πολιτική διαδρομή.

Παράλληλα σημειώνει ότι μέσα από το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει και σε κρίσιμα ερωτήματα του σήμερα.

“Θα απαντήσω με γεγονότα, στοιχεία, ντοκουμέντα στην πρωτοφανή διαστρέβλωση και δολοφονία της αλήθειας, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα για μια κρίσιμη περίοδο της πατρίδας μας”, λέει χαρακτηριστικά.

Γιατί παραιτήθηκε από βουλευτής

Ερωτηθείς γιατί παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική ασφυξία που προκαλουν οι καθεστωτικές πρακτικές της κυβέρνησης.

“Η παράλυση των θεσμών, της Δικαιοσύνης, της ίδιας της Βουλής με τους σημερινούς συσχετισμούς, μου δημιουργούσε την αίσθηση της πολιτικής ασφυξίας εντός της. Και με παρακινούσε να διαθέσω όποιο πολιτικό κεφάλαιο μου έδωσαν οι πολίτες, όχι στη διατήρηση των προνομίων του βουλευτή, αλλά στην προσπάθεια να αντιστραφεί η πορεία απογοήτευσης της κοινωνίας και φθοράς της Δημοκρατίας”, τόνισε και πρόσθεσε:

“Αποφάσισα να απελευθερωθώ από δεσμεύσεις, αξιώματα και μηχανισμούς. Να βγω έξω από το πολιτικό σύστημα που, κατά τη γνώμη μου, ως έχει, δεν μπορεί τίποτα πια να δώσει στην κοινωνία και την πατρίδα”.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν περιθώρια για την προοδευτική αντιπολίτευση στο σημερινό κοινοβούλιο να ασκεί τον ρόλο της, ο κ. Τσίπρας είναι κάθετος.

“Δεν υπάρχουν. Όσο τουλάχιστον αυτή δείχνει συμφιλιωμένη με τη σημερινή σήψη και δεν διακινδυνεύει υπερβάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που με οδήγησε να πω όχι στην ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού και να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη”.

Ο πρώην πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν τα πράγματα σημειώνει ότι “η πατρίδα μας χρειάζεται ένα μεγάλο αποφασιστικό σοκ, που θα το έλεγα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Χρειάζεται ένα άλμα προς τα εμπρός. Χρειάζεται μια νέα περηφάνια, όχι με την εθνικιστική έννοια του όρου. Την περηφάνια του αυτοσεβασμού”.

Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του στην “ΕΦΣΥΝ”, μιλά ξανά για την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού, που ξεπερνά τους εύλογους ιδεολογικούς διαχωρισμούς.

“Η διαφθορά, η χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, η παράλυση των θεσμών, η προκλητική στήριξη του μεγάλου πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, η εξασθένηση της διεθνούς θέσης της χώρας, η διακυβέρνηση με όρους πολιτικού πλουτισμού απαιτούν την αφύπνιση και την κινητοποίηση των πολλών που βλέπουν τη ζωή τους και το αύριο να εκποιούνται προς όφελος λίγων”, λέει χαρακτηριστικά.

Θα κάνει νέο κόμμα;

Ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ακόμα ότι μετά την παραίτησή του δεν έχει καμία πρόθεση να αναπαράγει τακτικές “στρατολόγησης” ή διάσπασης και ξεκαθαρίζει ότι αυτό που επιδιώκει είναι να μιλήσει με τους πολίτες.

“Θέλω να βαδίσω μαζί τους στο δρόμο που μαζί θα ανοίξουμε. Η αυτάρκεια και η αυταρέσκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία, που στρατολογεί τους μαθητές του, είναι το τελευταίο, που χρειάζονται η πατρίδα και η κοινωνία μας σήμερα”.

Ο κ. Τσίπρας επιμένει ότι έχει αποφασίσει να κινηθεί εκτός πλαισίου και διεκδικεί το προνόμιο να πορευθεί με τους πολλούς.

Ερωτηθείς για το αν θα κάνει νέο κόμμα ή θα δημιουργηθεί κάποιο κόμμα – ομπρέλα, ο κ. Τσίπρας απαντά ότι “κανένα μοντέλο του χθες δεν μπορεί να λειτουργήσει σήμερα” και προσθέτει μεταξύ άλλων:

“Είναι αυταπάτη και βόλεμα να περιμένουμε κάτι θετικό από ένα σύστημα, που δεν θέλει και δεν μπορεί. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και πράξης, διαφορετικά θα βαλτώσουμε όλοι σε μια αδιέξοδη κατάσταση”.

Απαντώντας τέλος στην κριτική που δέχεται για το 2015, αλλά και στην αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε “χώρα-παρία το 2015”, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι “το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Μια κοινωνία χωρίς ελπίδα και προοπτική. Ο ίδιος και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι’αυτήν την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν ¨Γερούν, γερά” και “βάστα Σόιμπλε”, όσο εμείς δίναμε μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και το 2019 τους παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς ντροπή”.