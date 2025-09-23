Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά απόψε, όπως είχε ανακοινωθεί.

Την αναβολή της συνάντησης ζήτησε τελευταία στιγμή η τουρκική πλευρά, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Αντικείμενο της συνάντησης αυτής είναι η Γάζα, την οποία συνεχίζει να σφυροκοπά το Ισραήλ μετά την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους από Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία.

Σημειωτέον πάντως ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει από χθες ότι θα συναντηθεί με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, μεταξύ των οποίων και ο Ερντογάν, για να τους παρουσιάσει την πρόταση του για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Για αυτό και υπήρχε προβληματισμός από χθες για το εάν θα πραγματοποιούνταν η συνάντηση τελικά, δεδομένου ότι εάν δεν αναβαλλόταν το ραντεβού, οι δύο ηγέτες θα είχαν το πολύ μισή ώρα στη διάθεση τους. Σε κάθε περίπτωση, η τουρκική πλευρά ζήτησε τελικά επισήμως σήμερα την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν, πέντε ώρες πριν το προκαθορισμένο ραντεβού.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αναζητείται διαθέσιμη ώρα για να συναντηθούν τελικά Μητσοτάκης- Ερντογάν τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη. Σημειωτέον πάντως ότι ο πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος θα βρίσκονται μόνο σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, και αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ταυτόχρονα στη Νέα Υόρκη. Και αυτό καθώς οι πρόεδροι κρατών πραγματοποιούν ομιλίες στην αρχή της ΓΣ του ΟΗΕ, ενώ οι αρχηγοί κυβερνήσεων προς το τέλος της διαδικασίας. Σημειωτέον επίσης ότι το πρόγραμμα του κ.Μητσοτάκη και σήμερα και αύριο είναι γεμάτο με συναντήσεις και ομιλίες.

Τι θα έλεγε ο Μητσοτάκης στον Ερντογάν απόψε

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη και είχε προγραμματισθεί για απόψε το βράδυ 9 ώρα Ελλάδας. Μάλιστα το γεγονός ότι τελικά είχε κανονιστεί συνάντηση, παρότι το τελευταίο διάστημα είχαν αρχίσει να διαταράσσονται τα “ήρεμα νερά”, είχε ερμηνευθεί ως ένδειξη διάθεσης και των δύο πλευρών να μην εγκαταλείψουν την πολιτική του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει στη ΔΕΘ ότι θα έθετε στον κ.Ερντογάν την άρση του casus belli ως προϋπόθεση για να μην ασκήσει η Ελλάδα βέτο στο επίσημο αίτημα συμμετοχής της Τουρκίας ως τρίτης χώρας στα αμυντικά προγράμματα του SAFE.

Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν επρόκειτο επίσης να πραγματοποιηθεί στον απόηχο της επίσημης πρότασης της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και κυρίως νοτίως της Κρήτης. Γεγονός που είχε προκαλέσει ενόχληση στην Άγκυρα, η οποία αντέδρασε απειλώντας ότι θα έβγαζε για έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις, αν και τελικά δεν πραγματοποίησε αυτή την απειλή της.

Η επίσημη πρόταση της Chevron φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για την επανέναρξη τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας- Λιβύης για καθορισμό ΑΟΖ, κάτι που θα αποτελούσε ένα ακόμη επιχείρημα του κ.Μητσοτάκη στην αποψινή συνάντηση.

Η Ελλάδα διαχρονικά καλεί την Τουρκία να συμφωνήσει σε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, της μοναδικής διαφοράς που η χώρα μας αναγνωρίζει. Ωστόσο η Άγκυρα επιδιώκει να θέσει και άλλα ζητήματα στο τραπέζι, κάτι που φυσικά δεν μπορεί να δεχθεί καμία ελληνική κυβέρνηση.

Ο διακαής τουρκικός πόθος για τα F35

Ο κ. Ερντογάν εν τω μεταξύ δήλωσε ότι κατά τη διμερή του συνάντηση με Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη θα διαπραγματευτεί την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35. Κάτι που προφανώς και προβληματίζει την ελληνική πλευρά.

Ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χθες σημείωσε ότι η αναφορά του Αμερικανού προέδρου στα F-35, ενόψει της επίσκεψης του Ερντογάν στην Ουάσινγκτον, περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35, πριν από έξι χρόνια.

“Εμάς, όμως, τι μας ενδιαφέρει; Πού ήμασταν το 2019, που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου και που είμαστε σήμερα”, είπε και πρόσθεσε: “Ήμασταν εκτός F-16 και εκτός F-35. Και η γείτονα χώρα ήταν μέσα και στα δύο. Σήμερα εμείς που είμαστε; Έχουμε, ήδη, ολοκληρώσει την πρώτη φάση αναβάθμισης των F-16 και είμαστε μέσα στα F-35, χωρίς να πω τι συμβαίνει με άλλες χώρες, γιατί δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτή είναι η διαφορά.”

Ο κ.Μαρινάκης τόνισε επίσης: “Δεν μπορούμε να επιβάλουμε σε άλλες χώρες τις πωλήσεις εξοπλιστικών. Εκείνο, όμως, που είναι αυτονόητο και το λέμε και είναι απαραίτητο να το πούμε, είναι ότι όποιοι εξοπλισμοί που λαμβάνονται δεν θα χρησιμοποιούνται σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος δηλαδή οποιουδήποτε συμμάχου, μια διατύπωση, που έχουμε καταφέρει κι εμείς ως συμμαχικό κράτος, να είναι αυτονόητο, ότι σε κάθε -έστω- συζήτηση συμπεριλαμβάνεται.”