Ανδρουλάκης για απώλεια Λένας Σαμαρά: "Κουράγιο και δύναμη"
Η συλλυπητήρια ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.
- 08 Αυγούστου 2025 00:35
Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη
“Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.
Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους”.