Ανδρουλάκης για απώλεια Λένας Σαμαρά: “Κουράγιο και δύναμη”

Η συλλυπητήρια ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

“Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους”.