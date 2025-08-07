Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά. Έφυγε από την ζωή η κόρη του, Λένα, σε ηλικία 34 ετών.

Έφυγε από τη ζωή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά μεταφέρθηκε στο “Σισμανόγλειο“ με συμπτώματα επιληπτικής κρίσης και ακολούθως, μεταφέρθηκε στον “Ευαγγελισμό”, όπου και κατέληξε.

Η Λένα Σαμαρά, είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

PAPADAKIS PRESS

H συλλυπητήρια ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του το βράδυ της Πέμπτης.

Ο πρωθυπουργός έγραψε:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, γράφοντας:

“Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους”.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποίησε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, γράφοντας:

“Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του”.

Τα συλλυπητήρια του Αλέξη Χαρίτση

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γράφοντας στα social media:

“Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας.

Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος.

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά.

Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο”.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, γράφοντας σε ανάρτησή του:

“Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό.

Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης.

Κουράγιο”.