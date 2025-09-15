Ανδρουλάκης: Ο στόχος της νίκης, οι συνεργασίες και η διάθεση σύγκρουσης με συμφέροντα

Το πολιτικό αποτύπωμα που άφησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο κομβικός ρόλος του κυβερνητικού προγράμματος που παρουσίασε.

Στόχος η διακυβέρνηση της χώρας! Αυτή θα είναι η πυξίδα του ΠΑΣΟΚ για τον χρόνο που απομένει έως τις επόμενες εθνικές εκλογές, όπως ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης με την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο.

Η διαφορά όμως είναι πλέον το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Με εργαλείο το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ όπως δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης δομήθηκε με βάση της ανάγκες της κοινωνίας και άμεσα μπήκε στο στόχαστρο του Μεγάρου Μαξίμου που εξαπέλυσε επίθεση για αλόγιστες υποσχέσεις και «λεφτόδεντρα».

Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως αποτιμάται ως το στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να οδηγήσει σε αύξηση της πολιτικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πετύχει το στόχο της πρωτιάς στις επόμενες εκλογές. «Έστω και με μία ψήφο» όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε πως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «δεν φτιάχτηκε από εταιρίες συμβούλων» αλλά προέκυψε από την σχέση του κόμματος με την κοινωνία όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις πρωτοβουλίες που έλαβε. Όπως τα περιφερειακά συνέδρια ή οι πρωτοβουλίες συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων με κοινωνικούς φορείς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μάλιστα ξεκάθαρο στίγμα σχετικά με το ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ καλύπτουν αιτήματα και ανάγκες (π.χ 13ος μισθός στο δημόσιο, αυξήσεις σε συντάξεις) λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις δημοσιονομικές αναγκαιότητες της χώρας. Όπως σχολίασε το ΠΑΣΟΚ δεν πρότεινε π.χ 14ο μισθό στο δημόσιο «παρότι ακούγεται πολύ ωραίο» ακριβώς γιατί γνωρίζει τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και πρόκειται να τις αντιμετωπίσει με ευθύνη. «Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε συνεπείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετεκλογικές συνεργασίες

Όπως αναμένονταν ο Νίκος Ανδρουλάκης «βομβαρδίστηκε» κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για τα θέματα που αφορούν τις μετεκλογικές συνεργασίες. Αποτέλεσμα να δώσει απαντήσεις που φαίνεται να οριοθετούν την λογική στην οποία θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ.

Όπως επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν μπορών να κάνω τον Νοστράδαμο» επισημαίνοντας έτσι πως πολλά θα εξαρτηθούν από την ψήφο των πολιτών και την δύναμη που θα δώσει στα πολιτικά κόμματα. Ξεκαθάρισε όμως ότι «η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας». Α

παντώντας έτσι στο ερώτημα που συχνά πλανάται στα πολιτικό-δημοσιογραφικά πανελς σχετικά με το αν το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο μνημόνευσε το περίφημο «σκάνδαλο των υποκλοπων» όπως και τις παρεμβάσεις στην δικαιοσύνη από την πλευρά του Μεγάρου Μαξιμού για την υπόθεση των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν απέκλεισε μετεκλογικές συνεργασίες σε προοδευτική κατεύθυνση. Προφανώς – δηλαδή- με κόμματα που δεν κινούνται στην δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος. Όπως ενδεικτικά σημείωσε «έχω αποδείξει πως όταν χρειαστεί είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε νίκες απέναντι στην Νέα Δημοκρατία» αναφερόμενος προφανώς σε συμπράξεις που έχουν γίνει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με άλλα κόμαμτατης αντιπολίτευσης. Σημείωσε όμως πως τυχόν συνεργασίες που θα προκύψουν θα γίνουν «στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο».

Με τον τρόπο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε ουσιαστικά μια προγραμματική συζήτηση που μπορεί να γίνει μετεκλογικά έτσι ώστε τυχόν συμμαχίες να στηρίζονται σε προγραμματικές συγκλίσεις και όχι σε άλλα κριτήρια. Ανέφερε μάλιστα ότι βάση για μία τέτοια συζήτηση είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει καταθέσει στον δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ.

Δεν έχω δεσμεύσεις

Ένα σημαντικό στοιχείο που θέλησε να αναδείξει με την παρουσία του στην 89η ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν η πρόθεσή του να συγκρουστεί με συμφέροντα. Ιδίως με αυτά που συναρτούν την κερδοφορία τους με την υστέρηση της χώρας, όπως σημείωσε στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι ο τρόπος της πολιτικής του ανέλιξης είναι διαφορετικός μια και δεν είχε την στήριξη συμφερόντων. Εκτιμώντας μάλιστα πως το προσωπικό του παράδειγμα μπορεί να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική διαπιστώνοντας εξαρτήσεις. Στην βάση αυτή επισήμανε ότι η εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ πιθανότητα θα απαιτήσει συγκρούσεις τις οποίες είναι διατεθειμένος να κάνει.