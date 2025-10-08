Ανδρουλάκης: Χρέος μου να απομακρύνω τον αρχιτέκτονα της παρακμής Κυριάκο Μητσοτάκη

Τι απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προκλήσεις της Ν.Δ που μιλούν για εμπλοκή στελεχών του κόμματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Θίασο» χαρακτήρισε την συμπεριφορά της Νέας Δημορκατίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρεμβαίνοντας σήμερα στην Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα απάντησε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να στοχοποιήσει στελέχη του ΠΑΣΟΚ!

Αναφερόμενος σε χαρακτηρισμό που ο ίδιος είχε αποδώσει στην τακτική της Ν.Δ στην Εξεταστική μιλώντας για το «περιμένοντας τον Γκοντό» σημείωσε ότι πλέον η κατάσταση μοιάζει με τον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο, πατέρα του «Θεάτρου του Παραλόγου».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τις κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας πως πρόκειται για χτύπημα με την βοήθεια «της διαπλοκής» σε «καθαρούς και έντιμους ανθρώπους». Μάλιστα σχολιάζοντας το αίτημα της ΝΔ να απομακρύνει συνεργάτες του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως «εμένα χρέος μου είναι να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και πάνω από όλα τον αρχιτέκτονα της παρακμής, τον φαύλο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Προσπαθείτε να εξισώσετε τίμια στελέχη με τους απατεώνες της ΝΔ που έφαγαν εκατομμύρα ευρώ. Βάζετε τα μίντια να χτυπούν κάτω από την μέση και όταν απαντάμε εξαφανίζεστε. Ο “Ρινόκερος”, αυτό σας αξίζει. Να δείτε την παράσταση να πάρετε μαθήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα συνέχισε λέγοντας ότι «οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα είναι εναντίον σας» επισημαίνοντας πως στην Εξεταστική «ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο Βορίδης εκτέλεσε την παραίτησή του κατ’ απαίτηση συμφερόντων. Κι εσείς ανοίγατε σαμπάνιες και πανηγυρίζατε;»

Τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην εξέλιξη με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι σχολιάζοντας πως ο πατέρας του θύματος των Τεμπών «μας έδωσε μαθήματα ήθους, αγάπης και ανθρωπιάς. Η Δικαιοσύνη ειχε νομικό έρεισμα για να ικανοποιησει τα αιτήματά του χωρίς να καθυστερήσει η δίκη όπως έλεγαν τα παπαγαλακια της ΝΔ». Επισήμανε επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη της Ν.Δ τροφοδότησαν το τοξικό κλίμα σε αυτή την υπόθεση.