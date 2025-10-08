Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μάρτυρας δίχως… μνήμη ο αντιπρόεδρος που ορίστηκε από τον Βορίδη

“Δεν απαντούσε”, “δεν θυμόταν”, “δεν ήξερε” για τα προβλήματα στην λειτουργία του οργανισμού επισημαίνουν πηγές της αντιπολίτευσης. Ρωτήθηκε αλλά δεν απάντησε για τις καταγγελίες Βάρρα

Την… επιλεκτική αμνησία και τις υπεκφυγές διάλεξε ως τακτική ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρος Τζαβέλλας, σύμφωνα με την αντιπολίτευση.

Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο που ορίστηκε από τον Μάκη Βορίδη και θήτευσε από τον Νοέμβριο του 2019 έως και τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πως «δεν είχα – και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω – καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις, στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερις υπουργούς, Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό και Γεωργαντά». Η μόνη παραδοχή που έκανε σχετικά με την προβληματική λειτουργία του οργανισμού ήταν η συνεχής εναλλαγή προέδρων την οποία όμως δεν ερμήνευσε.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, η τακτική που επέλεξε ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήταν αυτή την αοριστίας και της …απώλειας μνημης. Όπως αναφέρουν «ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε».

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν πως «δεν θυμόταν τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, όπου ο ίδιος και η τότε διοίκηση προχώρησαν, παρά τις προειδοποιήσεις, σε εκταμιεύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για ΑΦΜ που είχαν χαρακτηριστεί «δεσμευμένα»» Επίσης «δεν θυμόταν τις καθυστερήσεις και τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, που κατέληξαν να εξυπηρετούν παρατάσεις συμβάσεων συγκεκριμένων εταιρειών, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο».

Αντίστοιχα πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν πως «σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες του πρώην Προέδρου του Οργανισμού, κ. Βάρρα, για την «παντοδυναμία» του Τεχνικού Συμβούλου, από την «επιλογή» των Διοικήσεων μέχρι τις «διαγωνιστικές διαδικασίες», δήλωσε άγνοια».

Προσθέτουν πως «παριστάνει πώς έχει ξεχάσει ότι τον Ιούλιο του 2020 συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέμα την παραπομπή του υπαλλήλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, κας. Καλλιούρη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για email που απέστειλε σε άλλους εργαζομένους του Οργανισμού, με αφορμή παράνομες πρακτικές στην Κρήτη. Αξίζει να του υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω υπάλληλος διατύπωνε υπαινιγμούς για κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση στον Οργανισμό».