Άννα Ασημακοπούλου: Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για τη διαρροή e-mail των αποδήμων

Η Άννα Ασημακοπούλου μαζί με τρία ακόμα άτομα παραπέμφθηκαν να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με τη δίκη να έχει προσδιοριστεί για την 24η Νοεμβρίου.

Ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων φτάνει πλέον η υπόθεση της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Ασημακοπούλου, για τη διαρροή e-mail αποδήμων.

Η πολιτευτής μαζί με ακόμα τρία άτομα, τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον τότε Οργανωτικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ. Μένιο Κορομηλά, παραπέμφθηκαν να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με τη δίκη να έχει προσδιοριστεί για την 24η Νοεμβρίου.

Στους τέσσερις κατηγορούμενους έχουν αποδοθεί τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επιβάλλει πρόστιμα ύψους από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλα πρόσωπα για τη διαρροή, ωστόσο με απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκε το πρόστιμο κατά της ΝΔ επικυρώνοντας εκείνα σε βάρος του Μένιου Κορομηλά και του Νικ. Θεοδωρόπουλου. Παράλληλα, ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης είχε απαλλαγεί πλήρως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δίχως να του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο.