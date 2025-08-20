Αντιδράσεις κομμάτων για την πώληση της ΕΛΒΟ σε Ισραηλινούς

Νέα Αριστερά και ΜέΡΑ25 εξέδωσαν ανακοινώσεις για την καθολική πώληση της ΕΛΒΟ σε Ισραηλινούς και κατηγορούν την κυβέρνηση για συνενοχή στην γενοκτονία στην Παλαιστίνη

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκάλεσε η ανακοίνωση ότι η ΕΛΒΟ περνά πλήρως στα χέρια της ισραηλινής αμυντικής και τεχνολογικής εταιρείας SK GROUP, σε μια συγκυρία όπου το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα στη Γάζα και προκαλεί οργή και διαρκείς εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου από διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις, πολίτες όπως επίσης και κράτη για την γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Υπενθυμίζεται πως, στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων έχουν παραχθεί μαζικά στο παρελθόν από τεθωρακισμένα οχήματα, στρατιωτικά φορτηγά, αστικά λεωφορεία όπως επίσης και πολλά ακόμη ειδικά οχήματα για κρατικές υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως είχε και την πιστοποιημένη γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης αρμάτων Leopard 2 HEL, στρατηγικής σημασίας, δεδομένου του εκτεταμένου στόλου της Ελλάδας.

Η ΕΛΒΟ είχε μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης από το 2014, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2020. Από το 2021, πέρασε στον έλεγχο των Ισραηλινών έναντι τιμήματος 3 εκατομμυρίων ευρώ το 47,6%.

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό πως «την ώρα της σφαγής συνεχίζει να κάνει μπίζνες με την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου». «Ο ελληνικός λαός θέλει τον άμεσο τερματισμό της Γενοκτονίας, όχι μπίζνες με αυτούς που τη διαπράττουν κ. Μητσοτάκη» τονίζει το ΜέΡΑ25.

Νέα Αριστερά: Πράξη συνενοχής του καθεστώτος Μητσοτάκη με την γενοκτονία στην Παλαιστίνη

«Η πλήρης εξαγορά της ΕΛΒΟ από τον ισραηλινό όμιλο SK Group δεν αποτελεί “επένδυση” αλλά ένα ακόμη επεισόδιο στο ξεπούλημα κρίσιμων δημόσιων υποδομών και στρατηγικών βιομηχανιών.

Η απώλεια της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ξένα χέρια υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας. Δεν αποτελεί όμως ένα απλό ξεπούλημα, αλλά άλλη μία πράξη συνενοχής του καθεστώτος Μητσοτάκη με την γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

Την ώρα της σφαγής η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να κάνει μπίζνες με την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, προσδένει τη χώρα στο άρμα του Ισραήλ, προχωρώντας σε μια εθνικά επιζήμια επιλογή που χαρίζει νευραλγικούς τομείς με όρους υποτέλειας.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει αυτή την πολιτική και δεσμεύεται να αγωνιστεί για τον δημόσιο έλεγχο σε στρατηγικούς κλάδους, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη».

ΜέΡΑ25: Καταδικάζουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως συνένοχη στη Γενοκτονία

«Την ώρα που η γενοκτονία που διαπράττει ο στρατός του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα κλιμακώνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τις ανίερες μπίζνες με το κράτος-δολοφόνο.

Η κυβέρνηση προχώρησε στην πλήρη παράδοση της ΕΛΒΟ στην ισραηλινή SK, εταιρεία οπλικών συστημάτων και προμηθευτή του ισραηλινού στρατού. Έχοντας πλέον το 100% της ιδιοκτησίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων, η ισραηλινή εταιρεία θα μπορεί να εξοπλίζει με όποιον τρόπο θέλει τον στρατό του Ισραήλ με την παραγωγή της στην Ελλάδα μέσα από μια άλλοτε δημόσια βιομηχανία.

Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση χάνει κάθε εποπτεία πάνω σε μια αμυντική βιομηχανία σε ελληνικό έδαφος, καθώς το δημόσιο δεν έχει πλέον συμμετοχή και έλεγχο στην εταιρεία, εμπλέκοντας έτσι τη χώρα μας βαθύτερα στη γενοκτονία! Μπίζνες και συνενοχή στη γενοκτονία, παράδοση της αμυντικής βιομηχανίας στον έλεγχο ενός εγκληματικού κράτους.

Αυτά είναι τα έργα και ημέρες ενός εξωνημένου, ανήθικου και υποτακτικού κράτους. Ως ΜέΡΑ25 καταδικάζουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως συνένοχη στη Γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Ο ελληνικός λαός θέλει τον άμεσο τερματισμό της Γενοκτονίας, όχι μπίζνες με αυτούς που τη διαπράττουν κ. Μητσοτάκη! Θα μας έχετε διαρκώς απέναντι σας»!