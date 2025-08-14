Μπακογιάννης για Βασιλίσσης Όλγας: “Ο Χ. Δούκας προσπαθεί να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε”

Στην προαναγγελία του ανοίγματος της Λεωφόρου Αμαλίας από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα αναφέρθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, o οποίος μίλησε σκωπτικά για «Θαύμα της Παναγίας».

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Κώστα Μπακογιάννη.

Αρχικά, ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε ανάρτηση στην προσωπική σελίδα του στο Facebook για τις εργασίες που ολοκληρώνονται ώστε να παραδοθεί στην κυκλοφορία, και αργότερα ο πρώην δήμαρχος απάντησε με δική του ανάρτηση στο Facebook.

Ως «απάντηση», ο κ. Μπακογιάννης έγραψε:

«Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε.

Ο δήμαρχος πρωτοστατεί σε φωτογραφίες, βίντεο και δελτία τύπου πανηγυρίζοντας για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας.

Προσπαθεί δηλαδή να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε: προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα το σταματήσει και θα ξαναστρώσει άσφαλτο, μετεκλογικά ειρωνευόταν το υπουργείο Πολιτισμού μιλώντας για ‘χαμένη Ατλαντίδα’.

Με αυτόν τον ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε πως εκείνος πεζοδρόμησε την Αρεοπαγίτου, την Ερμού… και γιατί όχι, ότι έφτιαξε και το Μετρό.

Ευτυχώς όμως δεν απευθύνεται ούτε σε χρυσόψαρα, ούτε σε λωτοφάγους.

Ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί».