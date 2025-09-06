Περιοδεία Μητσοτάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ: Η Formula 1, η μπίρα και η φανέλα της Εθνικής

Στα περίπτερα και τα σταντς της 89ης ΔΕΘ ξεναγήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν τις εξαγγελίες του.

Την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ πραγματοποίησε, το πρωί του Σαββάτου (6/9), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αμέσως μετά τον αγιασμό, που τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, και την 50λεπτη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, που φέτος κλείνει ως φορέας 100 χρόνια ιστορίας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε στις 11:10 την ξενάγησή του στα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Το περίπτερο της MacLaren ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του πρωθυπουργού. Στο stand εκτίθεται το μονοθέσιο Formula 1 Team που θα ταξιδέψει σε 5 πόλεις στη χώρα μας και θα δώσει την ευκαιρία στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ιδίως της McLaren όχι απλώς να το δουν από κοντά αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί του. «Εγώ αν μπω εδώ μέσα δεν θα ξαναβγώ, θα σφηνώσω», είπε με αυτοσαρκασμό ο κ. Μητσοτάκης.

Ακολούθως επισκέφθηκε το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για το νέο λογότυπο και το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. «Έφερε και γούρι στην Εθνική Ελλάδος, έτσι;», είπε στον Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου ο κ. Μητσοτάκης για το ανανεωμένο λογότυπο, δίνοντας τα εύσημα για την τεχνολογική αναβάθμιση.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το περίπτερο όπου βρίσκεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με αξιωματούχους του Στρατού.

Στο περίπτερο του υπουργείου Αθλητισμού παρακολούθησε επιδείξεις ενόργανης γυμναστικής και φωτογραφήθηκε με αθλητές και αθλήτριες. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε στάση στο περίπτερο του υπουργείο Υγείας από το οποίο αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, στην τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μια πολύ σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα, η οποία νομίζω ότι παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτό το μεγάλο περίπτερο.

Θέλω να ξανατονίσω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023, ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το ΜyΗealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο.

Και στη Θεσσαλονίκη, είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον Μάριο να είναι στο εργοτάξιο του πιο όμορφου, του πιο σύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο θα παραδοθεί λειτουργικό στις αρχές του 2027.

Και με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο: περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε σώζουν ζωές.

Σταματώ εδώ, επιστρέφω το βήμα στον Άδωνι Γεωργιάδη για να σας πει τα υπόλοιπα. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Υγείας.

Και κάτι τελευταίο: όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να μας υποδείξουν πώς θα γίνουμε καλύτεροι, αναγνωρίζουν ότι εδώ γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Ας αφήσουμε στην άκρη τη γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει: η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής».

Κατά την ξενάγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να πιει λίγη μπύρα από το σταντ της «Νύμφη», λέγοντας μάλιστα ότι είναι έθιμο.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο περίπτερο της Helleniq Energy, με τον πρόεδρο της εταιρείας Σπήλιο Λιβανό να του δωρίζει μια μπάλα της Εθνικής και μια φανέλα με το νούμερο 1 και το όνομα Μητσοτάκης.

Επίσκεψη πραγματοποίησε και στο περίπτερο του υπουργείο Παιδείας, όπου τον περίμενε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Πέρασε επίσης από το σταντ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της φοιτητικής ομάδας αεροδιαστημικής.

Σειρά είχε το σταντ του υπουργείου Εργασίας όπου και ενημερώθηκε μαζί με την υπουργό Νίκη Κεραμέως για τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Έπειτα, έκανε στάση στα σταντ των ΕΛΤΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και στο περίπτερο του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στις 12:40 και πλέον αναμένεται η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», που έχει προγραμματιστεί για τις 19.30.