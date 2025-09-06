ΔΕΘ: Στον αγιασμό για τα εγκαίνια της έκθεσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Συνάντηση με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών στην 89η ΔΕΘ

Υπενθυμίζεται πως, η 89η ΔΕΘ περιλαμβάνει σήμερα την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 20:00 στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής στις 13:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Από την Πέμπτη (11/09) το απόγευμα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βράδυ του Σαββάτου (13/09) θα παραχωρήσει την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την Κυριακή (14/09) ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου κλείνοντας με την παρουσία του το πολιτικό μέρος της 89ης ΔΕΘ.

Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης (10/9). Την Πέμπτη (11/9) στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου στην Αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης”.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο Βελλίδειο την Πέμπτη (11/9), στις 19.30. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, όπου θα μιλήσει, στις 20.45, στην πολιτική συγκέντρωση του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη.