Διευρυμένες συνομιλίες Μητσοτάκη – Κόστα στο Μαξίμου – Live εικόνα από τις κοινές δηλώσεις

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, το Μεσανατολικό, η αμυντική θωράκιση της ΕΕ, το μεταναστευτικό και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο βρέθηκαν στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Αυτή την ώρα οι δύο αξιωματούχοι προχωρούν σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η επίσκεψη του κ. Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται σε περιοδεία του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της Ε.Ε., η οποία ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Στόχος του είναι να καταγράψει τις θέσεις των ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου και του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στο τέλος Οκτωβρίου.

Ο κ. Κόστα, που έφθασε χθες στην Αθήνα, παρακάθισε σε δείπνο που του παρέθεσε ο πρωθυπουργός στην οικία του, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.