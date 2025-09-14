Δείπνο Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο πρωθυπουργός παρέθεσε δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa – Αύριο θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε, στην οικία του, δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa.

Αύριο στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο αξιωματούχων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις στον Τύπο.