Δείπνο Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Δείπνο Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΔιαβάζεται σε 1'
Ο πρωθυπουργός παρέθεσε δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa – Αύριο θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.
- 14 Σεπτεμβρίου 2025 23:16
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε, στην οικία του, δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa.
Αύριο στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο αξιωματούχων στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις στον Τύπο.