Δημοκρατικοί: Η πιθανή υποψηφιότητα που είναι ο εφιάλτης των Ρεπουμπλικανών

Υπάρχει ένα άτομο που είναι ο εφιάλτης του Ντόναλντ Τραμπ, σε ό,τι αφορά τους πιθανούς αντικαταστάτες του Τζο Μπάιντεν στους Δημοκρατικούς.

Αυτό που συνέβη με τον Τζο Μπάιντεν, δηλαδή η παραίτηση του από την επανεκλογή του ως προέδρου των Δημοκρατικών και τελικά, τις εκλογές του Νοεμβρίου είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους.

Πλέον αντίπαλος του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ δεν είναι ένας άνδρας με εμφανή τα σημάδια της φθοράς που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό το γήρας, ο πολιτικός που δεν ανταποκρίνεται πλέον, σε ό,τι περιμένουν οι Αμερικανοί από τον ηγέτη τους -βάσει των polls.

Ο Τραμπ έπαψε να «παίζει» μόνος του. Και τώρα μένει να αποδειχθεί αν θα γίνει πραγματικότητα ο χειρότερος εφιάλτης του: να βρει απέναντι του την Μισέλ Ομπάμα που έχει εξελιχθεί στην απόλυτη influencer. Χαρακτηριστικά έχει 57 εκατομμύρια followers στο Instagram.

Τώρα οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να δουλέψουν

Όπως γράφει το Yahoo! έως τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν τακτική. Όχι στρατηγική, αφού ήταν περιττή δεδομένων των ‘δώρων’ που πρόσφερε ο Μπάιντεν. Δεν χρειαζόταν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να τεθεί μια ερώτηση για την υγεία του προέδρου ή να κάνει εκείνος μια νέα γκάφα.

Mετά τις τελευταίες εξελίξεις, για να εξασφαλίσουν τη νίκη πρέπει να κάνουν πράγματα. Ο Τραμπ θα πρέπει να δουλέψει, για να πάρει αυτό που θέλει. Θα πρέπει να ‘δώσει’ κάτι πέραν του τείχους, του μεγαλύτερου προγράμματος απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ, τον τερματισμό των πολέμων στο εξωτερικό (με έμφαση σε αυτόν της Ρωσίας στην Ουκρανία).

Στην ομιλία του που ολοκλήρωσε το συνέδριο στο οποίο πήρε το χρίσμα από τους ομολόγους του (στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι), μια εβδομάδα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, υποσχέθηκε περισσότερες δουλειές στους Αμερικανούς, απείλησε τη Χαμάς και γενικά έδωσε παράσταση αντάξια του ονόματος του, σε συνθήκη που προσπαθεί.

Απέναντι σε έναν περισσότερο ικανό αντίπαλο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και τι θα γίνει με την απαγόρευση των αμβλώσεων, αφού το «υποστηρίζουμε την άμβλωση μέχρι τη στιγμή της γέννησης ή μετά» δεν θα είναι πια αρκετό -όπως ήταν εναντίον του Μπάιντεν.

Ο Τραμπ περιμένει την Καμάλα Χάρις και φοβάται την Μισέλ Ομπάμα

Η Καμάλα Χάρις είναι το φαβορί για να πάρει το χρίσμα του προέδρου των Δημοκρατικών, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι -πέραν όσων έσπευσαν να την στηρίξουν αμέσως μετά την εγκατάλειψη της κούρσας από τον Μπάιντεν.

Το New York Magazine υποστηρίζει πως «ενώ έχουν αρκετούς υποψηφίους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να νικήσουν τον Τραμπ, οι Δημοκρατικοί έχουν μόνο ένα σίγουρο: τη Μισέλ Ομπάμα».

Η πρώην Πρώτη Κυρία (για τους Αμερικανούς FLOTUS -First Lady of the United States) καλείται να απαντήσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο αν την ενδιαφέρει να διεκδικήσει την προεδρική καρέκλα του κόμματος. Ποτέ δεν έχει αρνηθεί πως υπάρχει αυτή η διάθεση. Το Μάρτιο ωστόσο, ξεκαθάρισε για τελευταία φορά ότι δεν θα το κάνει το 2024. Στην ίδια συνέντευξη δήλωσε και τρομοκρατημένη με το πιθανό αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου.

H Μισέλ Ομπάμα δεν έχει πει πως δεν ενδιαφέρεται να γίνει ηγέτιδα των Δημοκρατικών. AP Photo Jason DeCrow

Την ίδια ώρα, υπάρχουν πάντα διαρροές για το πώς προετοιμάζεται για να αναλάβει το Δημοκρατικό Κόμμα. Ουδόλως τυχαίως, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε τον κόσμο που παρέστη στην ομιλία του, στην ολοκλήρωση του Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών «ποιος κυβερνάει τη χώρα;», ο λαός απάντησε «η Ομπάμα».

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και σύντομα (στο Δημοκρατικό Εθνικό Συνέδριο που θα αρχίσει στις 19/8) θα έχουμε όλοι την απάντηση στην ερώτηση «ποιος θα πάρει την σκυτάλη από τον Μπάιντεν». Μετά θα διαπιστωθεί και αν αυτό το άτομο θα είναι ικανό να νικήσει τον Τραμπ και δη στο παιχνίδι του.