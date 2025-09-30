Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση – Οι δημοφιλέστεροι Υπουργοί

Απογοήτευση εκφράζουν οι πολίτες για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Τι έδειξε η δημοσκόπηση της Alco.

Την έντονη αμφισβήτηση των πολιτών σχετικά με τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (30/9/) από τον Alpha.

Στην ερώτηση για το κατά πόσο οι πολίτες θεωρούν ότι τα μέτρα θα ωφελήσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, το 53% απάντησε «καθόλου», ενώ «λίγο» δήλωσε το 22%, «αρκετά» το 15% και μόλις το 1% απάντησε «πολύ». Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι τα μέτρα θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Όταν οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να συγκρίνουν την επίδραση μιας πιθανής μείωσης ΦΠΑ με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, το 70% προτίμησε τη μείωση ΦΠΑ ως πιο ωφέλιμη για τα νοικοκυριά.

ALPHA

Παράλληλα, η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει αρνητική: το 38% θεωρεί ότι η εικόνα της παραμένει «το ίδιο κακή» μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ενώ το 31% εκτιμά ότι έγινε «χειρότερη».

ALPHA

Στην ερώτηση για τον πιο «επιτυχημένο» υπουργό της κυβέρνησης, η πλειοψηφία απάντησε… «κανένας». Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, ωστόσο, ο Νίκος Δένδιας προτιμήθηκε από το 51%, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης συγκέντρωσε το 33%.

ALPHA

ALPHA

Σε ερώτηση για το κατά πόσο εκφράζουν ικανοποίηση από την απόδοση της κυβέρνησης το 53% απάντησε “καθόλου”, ενώ στην ίδια ερώτηση για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το 56% δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο.

ALPHA

ALPHA

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μέρος της ίδιας δημοσκόπησης, που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (29/9), η ΝΔ εμφανίζεται να προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 12,5 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, δείχνοντας παράλληλα ότι η πολιτική αντιπροσώπευση και η αξιολόγηση της κυβέρνησης παραμένουν θέματα μεγάλης ανησυχίας για τους πολίτες.