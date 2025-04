Δούκας: Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, βασικός άξονας του οράματός μας για την Αθήνα

This is Athens & Partners: Ο Δήμος Αθηναίων, η Αναπτυξιακή Αθήνας και οι επτά εταίροι της Σύμπραξης ανανεώνουν τη συνεργασία τους για τρία χρόνια

Με κοινό όραμα τη διατήρηση της ελκυστικότητας της Αθήνας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της, ο Δήμος Αθηναίων και η Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε. προχώρησαν στην επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τον επιχειρησιακό του βραχίονα Marketing Greece, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), την αεροπορική εταιρεία AEGEAN, την Lamda Development, την Ionian Hotel Enterprises και την Lampsa Hellenic Hotels, ανανεώνοντας τη στρατηγική τους σύμπραξη «This is Athens & Partners» (TIAP), όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι βασικός άξονας του οράματός μας για την Αθήνα. Είμαστε χαρούμενοι για την ανανέωση αυτής της σημαντικής Σύμπραξης στην οποία συμμετέχουν ορισμένοι από τους σημαντικότερους stakeholders του τουρισμού. Μέσα από πολύτιμες συνεργασίες όπως αυτή, χτίζουμε μια πόλη που είναι εξωστρεφής, φιλόξενη και ταυτόχρονα λειτουργική και ανθεκτική για όλους: κατοίκους, επισκέπτες και επενδυτές».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. Ιωάννης Γεώργιζας, σημείωσε: «Η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας και η “αναζωογόνηση” αυτής της Σύμπραξης, επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ως συνδετικού κρίκου μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του ιδιωτικού τομέα. Μέσα από τη Σύμπραξη “This is Athens & Partners” διαμορφώνουμε από κοινού ένα δυναμικό πλάνο δράσης που συνδυάζει τουριστική ανάπτυξη, καινοτομία και βιώσιμες πρακτικές, προς όφελος της πόλης και των ανθρώπων της».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, ανέφερε: «Από το ξεκίνημα της σύμπραξης για την Αθήνα το 2016, βάλαμε μαζί με τους εταίρους μας, σε μια πρωτοποριακή για τα τότε δεδομένα συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και του ιδιωτικού τομέα, κοινούς στόχους, για να καταστεί η πόλη μας ένας κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως, με σεβασμό στην ποιότητα ζωής και την καθημερινή εμπειρία των κατοίκων της. Άλλωστε, το όραμα για το μέλλον του τουρισμού ξεπερνά τη μονοδιάστατη καταγραφή αφίξεων και εσόδων. Η χάραξη τουριστικής στρατηγικής οφείλει πλέον να εστιάζει στη δημιουργία στοχευμένου τουριστικού προϊόντος και στη διαχείριση προορισμών, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και το αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Με την ανανέωση και επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας, επιβεβαιώνεται στην πράξη η επιτυχία αυτής της σημαντικής συνέργειας. Καλούμαστε πάλι, όλοι οι συμμέτοχοι στον Τουρισμό και το Ταξίδι, να αναπτύξουμε μαζί την επόμενη σελίδα για την πόλη μας, με το ίδιο θετικό και δημιουργικό πνεύμα».

Η Πρόεδρος ΔΣ της Marketing Greece, Ιωάννα Δρέττα, συμπλήρωσε: «Όλοι όσοι συμμετέχουμε στο “This is Athens & Partners” έχουμε δεσμευτεί να πράττουμε με γνώμονα την υπεύθυνη ανάπτυξης της Αθήνας και την διασφάλιση της ανθεκτικότητας της πόλης. Η Σύμπραξη της Αθήνας αποτελεί ένα πρότυπο συνεργασίας που επιδιώκει να κάνει την Αθήνα ακόμα πιο ελκυστική, τόσο για τους επισκέπτες της όσο και για τους κατοίκους της. Ικανοποιημένους επισκέπτες έχουν οι πόλεις που έχουν και ικανοποιημένους κατοίκους».

Ο Πρόεδρος της Aegean Airlines, Ευτύχης Βασιλάκης, δήλωσε: «Η AEGEAN είναι υπερήφανη που συμμετέχει σε αυτή τη στρατηγική σύμπραξη, από την πρώτη μέρα της σύστασής της. Η ουσιαστική συνεργασία, ο συντονισμός και η σύμπλευση όλων όσοι τη στηρίζουμε από το 2016, σε κοινούς στόχους, έχει ήδη αποφέρει καρπούς, όχι μόνο για την τουριστική ανάπτυξη του προορισμού, αλλά και κατά τη διαχείριση των πολλαπλών προκλήσεων που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τα προηγούμενα χρόνια. Η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε αλλά και το όραμά μας για την πόλη αποτελεί τη βάση για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του “This is Athens & Partners” που δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε, και πάλι από κοινού, ανανεώνοντας τη συμμετοχή μας στη Σύμπραξη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, υπογράμμισε: «Στη LAMDA Development, εδώ και 20 χρόνια δημιουργούμε πρωτοποριακά έργα, που συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας και διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχοντας πετύχει αξιοσημείωτη επιτυχία με τα εμπορικά μας κέντρα και τις μαρίνες, προχωράμε σε ένα νέο φιλόδοξο εγχείρημα το The Ellinikon, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Η συμμετοχή μας στο «This is Athens and Partners» μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε ακόμα πιο ενεργά με τον Δήμο Αθηναίων και εξέχουσες εταιρείες του ελληνικού τουρισμού, προκειμένου να αναδείξουμε την Αθήνα στον παγκόσμιο επενδυτικό και τουριστικό χάρτη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ionian Hotel Enterprises, Γιώργος Χατζηιωσήφ, επισήμανε: «Η Ionian Hotel Enterprises –φορέας ανάπτυξης του The Ilisian– συμμετέχει διαχρονικά στη σύμπραξη για την προβολή της Αθήνας, συμβάλλοντας στο κοινό όραμα για μια πόλη που εξελίσσεται σε κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για όλη τη διάρκεια του έτους, πάντα με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας και στηρίζουμε στρατηγικά την τουριστική ανάπτυξη της πόλης μας, με μακροπρόθεσμη προοπτική».

Το Μνημόνιο, το οποίο υπέγραψαν σε κλειστή εκδήλωση στο Ζάππειο οι επικεφαλής των εννέα εταίρων της Σύμπραξης, θέτει τις βάσεις της ανανεωμένης συνεργασίας, μέσα από στρατηγικές κατευθύνσεις για τα επόμενα τρία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της νέας εποχής. Αναγνωρίζοντας τη δύναμη της συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη ισχυρής ταυτότητας της πόλης, οι άξονες δράσης του TIAP για τα επόμενα τρία χρόνια θα επικεντρωθούν:Στη βιώσιμη ανάπτυξη της Αθήνας μέσα από τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών για το διεθνές και εγχώριο κοινό.

Στην προβολή και προώθηση της ταυτότητας της πόλης, δίνοντας έμφαση στη γεωγραφική και χρονική διασπορά των επισκεπτών, στην προώθηση δράσεων και εκδηλώσεων που ενισχύουν την αναγνωρισιμότητά της ως city-break προορισμού, καθώς και στην προώθηση ενεργειών που αναδεικνύουν βιώσιμες πρακτικές στον αστικό ιστό και γύρω από αυτόν.

Στη διαχείριση του προορισμού μέσα από τον συντονισμό των φορέων για τη δημιουργία μιας ενιαίας εμπειρίας επισκεπτών και κατοίκων.

Οι δράσεις θα οριστούν μέσα από ένα συγκεκριμένο πλάνο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου και θα περιλαμβάνει καμπάνιες, καταγραφή βασικών δεικτών απόδοσης και αποτελεσματικότητας (KPIs) και παρακολούθηση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της προβολής της πόλης.

Στους στόχους και την αποστολή του Μνημονίου περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του προορισμού απέναντι στις νέες προκλήσεις που απορρέουν από την κλιματική κρίση, καθώς και η ανάδειξη της Αθήνας ως πόλης που συνδυάζει τουριστική ανάπτυξη, βιωσιμότητα και ποιότητα ζωής.

Η αξία της Σύμπραξης

Η Σύμπραξη «This is Athens & Partners» αποτελεί πρότυπο δημόσιας και ιδιωτικής συνεργασίας στον τομέα της τουριστικής προβολής σε εθνικό επίπεδο. Από την ίδρυσή της το 2016 μέχρι σήμερα, η Σύμπραξη έχει συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πόλης και στην εδραίωση της Αθήνας ως city-break προορισμού με παγκόσμια απήχηση. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2016 μέχρι σήμερα, οι επισκέψεις στην Αττική παρουσιάζουν συνεχή αύξηση: από 4,5 εκατ. επισκέψεις το 2016, σε 8,8 εκατ. το 2024, το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση 93,4%.

Η Σύμπραξη διαχρονικά

Η συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και τους φορείς του τουρισμού ξεκίνησε με τη συγκρότηση του Athens Tourism Partnership (ATP) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της AEGEAN και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2016), και τη θεσμική συμμετοχή του ΣΕΤΕ και την ανάληψη του ρόλου συντονιστή της Marketing Greece, με στόχο την προβολή της πόλης ως τουριστικού προορισμού όλον τον χρόνο. Το 2018 υπογράφηκε το πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας και κατόπιν προστέθηκαν οι Ionian Hotel Enterprises, Lamda Development και Lampsa Hellenic Hotels.

Σήμερα, τα μέλη της Σύμπραξης ανανεώνουν τη δέσμευσή τους, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους πρόθεση να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του τουρισμού στην πρωτεύουσα, με στρατηγική στόχευση, κοινωνική υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές της βιωσιμότητας. Η Αθήνα προχωρά μπροστά, προσαρμόζεται στις νέες τάσεις του τουρισμού και χτίζει ένα μέλλον στο οποίο η ανάπτυξη συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της.