Επίκαιρη ερώτηση Κωνσταντοπούλου: “Έχει ο Γ. Μυλωνάκης υλικό επισυνδέσεων στα χέρια του;”

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με δημοσιεύματα που φέρουν τον Γιώργο Μυλωνάκη, να έχει στα χέρια του υλικό επισυνδέσεων.

«Τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, να έχει στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είναι το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και την απευθύνει στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Οι πολύ σοβαρές αυτές καταγγελίες δεν έχουν διαψευστεί, αντίθετα έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια με δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού κ. Μπουκώρου. Οι παρακολουθήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι ο επιτελάρχης του Μεγάρου Μαξίμου είχε ήδη στα χέρια του συνομιλίες Κυβερνητικών βουλευτών από τον Ιούνιο του 2024 και τις χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, για να «κόβει» ποιοι θα γίνουν Υπουργοί.

Πρόκειται και ποινικά αδικήματα πολύ σοβαρά, κακουργηματικής φύσης», αναφέρει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που καλεί τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να απαντήσει:

«- Πώς βρέθηκε το υλικό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στα χέρια του από τον Ιούνιο του 2024

– Αν παρακολουθούσαν μόνο βουλευτές ή και Ευρωπαίους εισαγγελείς;

– Για πόσους είχε στοιχεία και πώς τα αξιοποίησε».