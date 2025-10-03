Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψάρια, ρολόγια και ο Μυλωνάκης άφαντος

Τραγέλαφος η εικόνα της διερεύνησης του «Σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ». Σπαρταριστοί διάλογοι για δώρα μετά από εξυπηρετήσεις.

Τραγελαφική εικόνα παρουσιάζει τα τελευταία 24ωρα η Εξεταστική Επιτροπή για το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»: Η κλήση ως μάρτυρα του υφυπουργού στον πρωθυπουργό παραμένει μετέωρη, ενώ σπαρταριστοί διάλογοι που περιγράφουν λήψη δώρων για εξυπηρετήσεις προκύπτουν από το υλικό της δικογραφίας και τις καταθέσεις των μαρτύρων.

Οι διάλογοι

Ενδεικτικός της εικόνας της χθεσινής συνεδρίασης ήταν ο διάλογος που υπήρξε ανάμεσα στην Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) και τον πρώην προέδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά από τον Μάρτιο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2022.

Η Μιλένα Αποστολάκη έθεσε ερωτήματα για διαλόγους που φαίνεται να προέρχονται από το υλικό της δικογραφίας που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με αυτές ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού φέρεται να έχει κάνει κάποιες εξυπηρετήσεις και ως αντάλλαγμα του προσφέρεται ένα ρολόι και γεύματα με ψάρια.

Ο ίδιος υποστήριξε πως όντως έλαβε ως δώρο ένα ρολόι, όμως δήλωσε πως δεν ήταν ένα δώρο στο πλαίσιο των καθηκόντων του, αλλά γιατί μεσολάβησε στην εύρεση κάποιου ακινήτου. Επίσης συμπλήρωσε ότι επρόκειτο για ένα ρολόι τύπου swatch από την Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως ο επίμαχος διάλογος ο οποίος προκάλεσε την ερώτηση της εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ είχε πάνω κάτω ως εξής:

Συγγενικό Πρόσωπο: Εντάξει;

Πρόσωπο Α: Ναι ρε μωρό μου. Σήμερα το μόνο που μου έτυχε είναι ένα δώρο που μου πήρε ο Σπύρος, για μια εξυπηρέτηση.

Συγγενικό Πρόσωπο: Ο Σπύρος; Ο………….;

Πρόσωπο Α: Ναι, ναι.

Συγγενικό Πρόσωπο: Τι δώρο σου πήρε ο τρελός και για ποια εξυπηρέτηση τέλος πάντων;

Πρόσωπο Α: Ήθελε λεφτά ρε παιδί μου να μου στείλει, δε μπορούσα να πάρω λεφτά από σένα με πλακάκι του λέω δεν, ντάξει μου λέει θα σου πάρω ένα ρολόι, και πήγε και μου πήρε ένα ρολόι και μου λέει θα σου στείλω και το αυτοκίνητο.

Συγγενικό Πρόσωπο: Με γεια σου αγάπη μου, καλοφόρετο.

Πρόσωπο Α: Του λέω ρε μαλάκα δε μπορώ να πάρω λεφτά τώρα από σένα, ντάξει φέρνεις κανείς δείχνεις, για δικά σου δουλειά να πω ότι ήταν κάποιου άλλου, εντάξει, όχι, μου λέει να σου δώσω ξέρω γω δυο τρία χιλιάρικα και τα λοιπά, του λέω ρε μαλάκα δε μπορώ να πάρω λεφτά από σένα, τρία χιλιάρικα έχεις πληρώσει σε ψάρια μόνο. Τέλος πάντων μου λέει άστο θα σου πω θα σου πάρω ένα ρολόι και μετά με πήρε και μου λέει είναι αυτό που αρέσει εκείνο από έναν που έκανε κάτι παζάρια εντάξει και μου λέει περίμενε να το ακυρώσω και μόλις του είπα να κάνω αυτό το δώρο και τα δυο αυτά. Εντάξει. Τίποτα άλλο κατά τα άλλα μαύρα και άραχνα.

Συγγενικό Πρόσωπο: Τι να πω. Καλά καρδουλάκι μου τι να πω δε ξέρω. Άντε υπομονή.

Στην χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής τοποθετήθηκε ως μάρτυρας και ένας ακόμη πρόεδρος του Οργανισμού, ο Θεοφάνης Παππάς. Θήτευσε από τον Νοέμβριο του 2020 έως και τον Φεβρουάριου του 2021.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ο Θεοφάνης Παππάς παραδέχτηκε ότι με εγκύκλιό του αφαίρεσε την υποχρέωση διενέργειας διοικητικών ελέγχων σε κατανεμημένα βοσκοτόπια. Αυτό συνέβη όταν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, παράθεσε την 5η τροποποίηση της υπ΄αριθ. 85112/27-7-2015 εγκυκλίου προβλέπει ότι:«Δεν διενεργείται ειδικός διοικητικός έλεγχος στις εκτάσεις βοσκοτόπων που έχουν κατανεμηθει βάσει της υπ’ αρ. 873/55993/20.05.15 ΚΥΑ» Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά πως με την εγκύκλιο αυτή, τα «γαλάζια» στελέχη, εν γνώση τους, άνοιξαν ακόμα ένα παράθυρο για την καταβολή παράνομων επιδοτήσεων.

Η υπόθεση Μυλωνάκη

Αυτά ενώ άγνωστο παραμένει το πότε και αν τελικά θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Μυλωνάκης. Παρότι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού δήλωσε ότι βρίσκεται στην διάθεση της επιτροπής.

Από την πλευρά της κυβέρνηση διαμηνύεται ότι πιθανότατα ο Γιώργος Μυλωνάκης θα περιληφθεί στο «δεύτερο κύμα» των μαρτύρων που θα ακροαστεί η Εξεταστική. Κάτι όμως που αμφισβητείται από την αντιπολίτευση που ζητά την άμεση κλήση του. Επίσης το ΠΑΣΟΚ με αίτημα του απαίτησε να κατατεθεί ως στοιχείο το περίφημο σημείωμα που ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ φέρεται να ζήτησε από συνεργάτη του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Απευθυνόμενος με περιπαικτικό ύφος στην κυβέρνηση είπε: «Έχετε δει μήπως,, τη θεατρική παράταση του Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό»; Αν δεν την έχετε δει, σας καλώ να δείτε την εξεταστική επιτροπή. Διότι, εξελίσσεται η θεατρική παράσταση «Περιμένοντας τον κ. Μυλωνάκη». «Περιμένοντας τον κ. Μυλωνάκη», που όπως στο θεατρικό «Περιμένοντας τον Γκοντό» δεν εμφανίζεται ποτέ».

Σημείωσε ότι «ο κ. Μυλωνάκης, μετά την πίεση της αντιπολίτευσης και υπό το βάρος των αποκαλύψεων ότι είχε εσωτερική πληροφόρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύρθηκε στην απόφαση να δηλώσει ότι είναι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής. Βγήκαν, λοιπόν, στα πρωινάδικα τα στελέχη σας και λένε «στον “κουβά” η αντιπολίτευση, έρχεται ο Μυλωνάκης», του Μπέκετ! Έλα, όμως, που ο Μυλωνάκης δεν έρχεται. Γιατί η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή μπλόκαρε, -παρακαλώ-, την άμεση κλήση του. Τι είδους κωμωδία είναι αυτή;».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε λέγοντας: «Άρα, «Περιμένοντας τον κ. Μυλωνάκη» σε σκηνοθεσία του κ. Μητσοτάκη. Θα περιμένουμε και άλλο. Όπως θα περιμένουμε και τον «Φραπέ», τον «Χασάπη», την αγρότισσα με τη Φεράρι. Όλοι αυτοί δεν ήρθε η ώρα να έρθουν στην παράσταση της εξεταστικής επιτροπής;»