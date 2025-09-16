Φάμελλος: “Αλλοίωση του χαρακτήρα της ΔΕΘ από την κυβέρνηση”

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση για την απομάκρυνση των φορέων της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι η έκθεση πρέπει να παραμείνει δημόσια και να ανήκει στην πόλη.

Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαιρέσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από τη διοίκηση της 89ης ΔΕΘ, σχολιάζει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί τη κυβέρνηση για αλλοίωση του χαρακτήρα της Έκθεσης μέσω της προσθήκης του άρθρου 36 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφαιρεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τη δυνατότητα συμμετοχής στη διοίκηση της ΔΕΘ.

Ο κ. Φάμελλος επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι η ΔΕΘ πρέπει να παραμείνει δημόσια και να ανήκει στους φορείς της Θεσσαλονίκης, χωρίς να υποτάσσεται σε κυβερνητικούς σχεδιασμούς που υποβαθμίζουν τον ρόλο και τη σημασία της για την πόλη.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

“Δεν πρόλαβαν να σβήσουν τα φώτα της 89ης ΔΕΘ και ο κ. Μητσοτάκης πετάει έξω από τη διοίκηση της Έκθεσης τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και τους εργαζόμενους.

Με το άρθρο 36 του ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση μετατρέπει τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους φορείς της Θεσσαλονίκης σε διακοσμητικούς συμβούλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει με απόλυτη σαφήνεια: η ΔΕΘ οφείλει να παραμείνει δημόσια, να ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της, και όχι να υποτάσσεται σε κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον ρόλο της”.