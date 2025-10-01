Φάμελλος για αναχαίτιση Global Sumud Flotilla: Επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη

“Μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου” χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του την αναχαίτιση του Global Summit Flotilla ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη χαρακτηρίζει ο Σωκράτης Φάμελλος την αναχαίτιση του στολίσκου Global Summit Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις, ανακόπτοντας έτσι για άλλη μια φορά το να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Πρόκειται όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για “μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου” καλώντας την κυβέρνηση αλλά και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση και να μην μένει σιωπηλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

“Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου.

Είναι ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή, ούτε και η διεθνής κοινότητα.

Απαιτείται στήριξη του στόλου των σκαφών των εθελοντών ώστε να φτάσει η βοήθεια στα παιδιά και στους άμαχους στη Γάζα, που την έχουν ανάγκη. Και αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ με πλήρη προστασία των εθελοντών.

Οι φωνές των Δημοκρατών σε όλον τον κόσμο πληθαίνουν, η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται.”