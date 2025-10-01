Global Sumud Flotilla: Ξεκίνησε η αναχαίτιση του στολίσκου – Το Ισραήλ ζητά να αλλάξει πορεία

Ακτιβιστές που συμμετέχουν στην αποστολή για τη Γάζα αναφέρουν πως ο στολίσκος Global Sumud Flotilla αναχαιτίζεται. Έχει διακοπεί η επικοινωνία.

Λιγότερο από μία ώρα τελικά μεσολάβησε από την προειδοποίηση του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ ότι ο στολίσκος για τη Γάζα, “Global Sumud Flotilla” πρόκειται να αναχαιτιστεί εάν τα πλοιάρια πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Έτσι, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο που βρίσκεται στον στολίσκο, η αναχαίτιση ξεκίνησε πριν λίγα λεπτά, με τα πλοιάρια Alma και Sirius να έχουν ήδη παρεμποδιστεί.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ λέει ότι το ισραηλινό ναυτικό έχει επικοινωνήσει με τον στολίσκο και τους έχει ζητήσει να αλλάξουν πορεία.

“Οι κάμερες έχουν απενεργοποιηθεί και τα πλοία έχουν καταληφθεί από στρατιωτικό προσωπικό. Εργαζόμαστε ενεργά για να επιβεβαιώσουμε την ασφάλεια και την κατάσταση όλων των συμμετεχόντων στο σκάφος”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Global Sumud Flotilla.

Την αναχαίτιση επιβεβαίωσε με Έκτακτο Δελτίου Τύπου και το March to Gaza Greece αναφέροντας: “Η αναχαίτιση είναι γεγονός. Στις 21.35 ώρα Ελλάδας, τα πλοία Alma και Sirius του στόλου ελευθερίας δέχθηκαν αναχαίτιση από ισραηλινές δυνάμεις σε παράνομα ύδατα”.

Κατηγόρησε δε το Ισραήλ ότι “ακόμα μια φορά δρα ως πειρατής, παραβιάζοντας κανόνες του διεθνούς δικαίου καθώς και το δίκαιο της θάλασσας, παρεμβαίνοντας σε διεθνή ύδατα ενάντια σε μια ειρηνική αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια”.