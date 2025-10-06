Φάμελλος για παραίτηση Τσίπρα: Δεν θα είμαστε αντίπαλοι

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πήρε θέση για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα βρεθούν σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Ανακοίνωση για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα εξέδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10).

Αφού χαρακτηρίζει πολύ σημαντική την σημερινή εξέλιξη της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα σημειώνει: «Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ» και προσθέτει πως «το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας».

Όπως συμπληρώνει στη συνέχεια, «μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι».

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη στάση του από την εκλογή του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας τα εξής: «Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα. Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας. Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά».

«Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, επέμεινε στην ανάγκη για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων: «Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα. Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά. Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».