Ο Αλέξης Τσίπρας και η παραίτηση που αλλάζει το πολιτικό παιχνίδι

Ο Νο1 παράγοντας αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού γίνεται πλέον ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η ενιαία έκφραση της κεντροαριστεράς.

Tην προσωπική του «παράδοση» που τον θέλει να κάνει τολμηρές τακτικές κινήσεις «τήρησε» ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνοντας την Δευτέρα, στο «παρα-πέντε» της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου την παραίτηση του από το αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μια κίνηση που αναμφισβήτητα θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις μετατρέποντας –κι επισήμως πλέον – τον πρώην πρωθυπουργό σε σημαντική «μεταβλητή» όχι μόνον για το κόμμα του αλλά συνολικά για το πολιτικό σκηνικό.

Την θέση του αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στην Α’ εκλογική περιφέρεια του Πειραιά, Θοδωρής Δρίτσας. Πράγμα που – πιθανότατα- σημαίνει και την απώλεια μίας έδρας από τον ΣΥΡΙΖΑ μια και ο αντικαταστάτης του αναμένεται να ενταχθεί στην Νέα Αριστερά. Λίγο πριν την κοινοποίηση της απόφασής του ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο ενώ στην συνέχεια είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη στον οποίο και έστειλε την επιστολή παραίτησής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του επρόκειτο για μία «δύσκολη» και «προσωπική» απόφαση ενώ η κίνησή του χαρακτηρίζεται «συμβολική και βαθιά πολιτική». Κάθε άλλο παρά τυχαίος επίσης θεωρείται – σε συμβολικό επίπεδο- ο χρόνος στον οποίο επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει την απεμπλοκή του από την κοινοβουλευτική ιδιότητα: Δηλαδή στην έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου μιας Βουλής που δεν εκτιμά ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα ζητούμενα της κοινωνίας.

Όπως ο ίδιος άλλωστε ανέφερε πρόκειται για μια Βουλή «δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας» η οποία «αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν». Επίσης έκανε λόγο για «την ασφάλεια των ορεινών εδράνων» την οποία και εγκαταλείπει», μιλώντας παράλληλα για την κοινωνία και «αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν. Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο».

Όπως επισημαίνεται από συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού στην παρούσα φάση δεν συνιστά την άμεση ανακοίνωσή ίδρυσης πολιτικού φορέα. Δηλαδή ενός νέου κόμματος. Παράλληλα όμως εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς πως ο «απεγκλωβισμός» του Αλέξη Τσίπρα από τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του διευρύνει κατά πολύ τα όρια της πολιτικής και κοινωνικής του δραστηριότητας. Γεγονός που σε συνδυασμό με την – ήδη καταγραμμένη σε δημοσκοπήσεις- επιρροή του στο πολιτικό σκηνικό τον καθιστά στην τρέχουσα συγκυρία το Νο 1 πρόσωπο στο πολιτικό σκηνικό που μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στην αλλαγή των συσχετισμών που το απαρτίζουν.

Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο πως τόσο στις δηλώσεις του στον Πανεπιστήμιο της Σορβόννης που βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή όσο και στο μήνυμα της παραίτησής του ο Αλέξης Τσίπρας επιφυλάσσει για τον εαυτό του τον ρόλο του προσώπου που θα επικοινωνεί και θα «αφουγκράζεται» – όπως λέει- την κοινωνία. Ξεκαθαρίζοντας επίσης πως η παραίτηση του από βουλευτή δεν σημαίνει και παραίτηση από την πολιτική δράση. Ενώ μόλις μερικούς μήνες πριν, στις 18 Αυγούστου, επισήμαινε στην συνέντευξή του στην Le Monde πως του λείπει η επαφή με την κοινωνία και τους ψηφοφόρους.

Όσον αφορά την πολιτική κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξεκάθαρος στο μήνυμά του για μία ακόμη φορά: Προκρίνει την ενότητα «από τα κάτω» των προοδευτικών δυνάμεων. Θέση άλλωστε που έχει λάβει σε όλες τις δημόσιες πολιτικές του παρεμβάσεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε πως όχι μόνον «δεν θα είμαστε αντίπαλοι» αλλά «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Παράλληλα έδωσε στίγμα σχετικά με το ότι θα πάρει πρωτοβουλίες για την ενιαία έκφραση του χώρου της κεντροαριστεράς κατά προτίμηση σε συνεργασία αλλά στην ανάγκη ακόμη και «κόντρα» στις σημερινές ηγεσίες της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».