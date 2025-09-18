Φάμελλος: Η κυβέρνηση θίγει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη με πολιτικά κίνητρα

Ολομέτωπη επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής.

Με μήνυμα για τη Γάζα ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας ότι «υλοποιείται το τελικό στάδιο του δολοφονικού σχεδίου της κυβέρνησης Νετανιάχου με την εισβολή και ισοπέδωση της Γάζας».

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε την αναγνώριση της γενοκτονίας από ανεξάρτητη Επιτροπή του ΟΗΕ αλλά και την απόφαση περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ, όπως είπε, «ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε χθες στην τηλεοπτική του συνέντευξη να βάλει πλάτη στα δολοφονικά σχέδια Νετανιάχου αρνούμενος ακόμα και τον όρο γενοκτονία».

Στηλίτευσε επίσης την πρόσφατη «επικίνδυνη» τοποθέτηση του Άδωνι Γεωγιάδη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διερωτώμενος «πώς θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο».

Ο Σ. Φάμελλος χαρακτήρισε «λάθος του κ. Ανδρουλάκη» τη μη συμμετοχή του στην κοινή δήλωση τεσσάρων κομμάτων για τη Γάζα. Ζήτησε, δε, την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, υπενθυμίζοντας ότι πριν από ενάμιση μήνα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι με την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη, «δυναμιτίζει τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ υπέρ της Τουρκίας» και κάνοντας λόγο για «χυδαία τοξικότητα».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσή Αυγής, τονίζοντας ότι «δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των ναζί και των νεοναζί» και ότι «η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και μας προσβάλει και μας θυμίζει ότι η μάχη κατά του φασισμού είναι κάθε μέρα επίκαιρη».

Αναφέρθηκε όμως και στον απεργό πείνας, Πανό Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη, εκφράζοντας την συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτηρίζοντας «παράλογη και απάνθρωπη» την άρνηση του αιτήματος εκταφής. «Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση συνολικά για τα «σοβαρά πλήγματα» που έχει επιφέρει στο κράτος δικαίου, κάνοντας αναφορά σε σειρά σκανδάλων, από τις υποκλοπές μέχρι τη διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το Υπουργείο Εσωτερικών και χρήση τους για ψηφοθηρικούς σκοπούς. «Κανείς δεν σας εμπιστεύεται, όλη η Ελλάδα ξέρει ότι έχουμε μία κυβέρνηση βαθιά διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη», δήλωσε ο Σ. Φάμελλος, μιλώντας για γενικότερη «απαξίωση» της ελληνικής Δικαιοσύνης από τους πολίτες.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκανε λόγο για προσβολή του δικαιώματος του κατηγορουμένου να έχει πρόσβαση στη δικογραφία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «θίγει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη με πολιτικά κίνητρα». Επισήμανε, δε, ότι η επιστημονική κοινότητα έχει εναντιωθεί σε αυτήν τη ρύθμιση, ενώ ανέφερε παράλληλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της συγκεκριμένης διάταξης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επιπλέον στο νομοσχέδιο Πλεύρη για το προσφυγικό, που όπως υποστήριξε, «παραβιάζει και τη νομιμότητα και τις υποχρεώσεις της χώρας», όπως και στη νέα δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως για το «σκάνδαλο Μητσοτάκη» με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζοντας πως «τώρα ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να μας πείσει ότι το πρόβλημα ήταν διαχρονικό».

«Δηλαδή διαχρονικά ήταν υπουργοί οι Βορίδης, Αυγενάκης;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «ακόμα και στον κ. Μητσοτάκη αναφέρονται οι απομαγνητοφωνήσεις». Υπενθύμισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση «αρνήθηκε» τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής, όπως είχε ζητήσει η Ευρωπαία εισαγγελέας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης με κοινοβουλευτική «εκτροπή» επιχείρησε «να μπαζώσει την αλήθεια και να κουκουλώσει το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να μετατρέψει την εξεταστική επιτροπή σε πλυντήριο ευθυνών και διάχυση ευθυνών», προέβλεψε για την εξεταστική επιτροπή.

«Δεν μπορείτε άλλο να κρύψετε την αλήθεια. Οι πληγές που έχετε ανοίξει παντού στην ελληνική κοινωνία πυορροούν. Και έχετε πλέον μεγάλη αγωνία για την επόμενη ημέρα, δεν είναι σταθερή η κυβέρνηση», σημείωσε ο Σ. Φάμελλος, κάνοντας αναφορά και στις τελευταίες αποκαλύψει για την πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για την ίδια και συγγενικά της πρόσωπα, μαζί με την δέσμευση περιουσιακών της στοιχείων.

«Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη ξέρει να διαλέγει τους σωστούς ανθρώπους για την κατάλληλη “δουλειά”», σχολίασε.

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υπερασπιστούμε το κράτος δικαίου. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον κ. Μητσοτάκη και τη Δεξιά του αυταρχισμού και των μεγάλων συμφερόντων», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «απαιτείται πολιτική αλλαγή το συντομότερο».