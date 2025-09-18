Ρίμες απέναντι στον φασισμό: Τέσσερις καλλιτέχνες της hip hop για τον Παύλο Φύσσα

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τέσσερις καλλιτέχνες της ελληνικής χιπ χοπ σκηνής γράφουν, θυμούνται, μοιράζονται στίχους τους.

Δώδεκα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο φασίστας Γιώργος Ρουπακιάς, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα. Δώδεκα χρόνια μετά, ο Παύλος δεν έχει περάσει στη λήθη, -προς απογοήτευση όσων τον ήθελαν νεκρό- αλλά αντιθέτως, έχει γίνει σύμβολο αντίστασης. Έγινε τραγούδι, σύνθημα, μνήμη και αγώνας.

Με αφορμή τη φετινή επέτειο της δολοφονίας του, το NEWS 24/7 ζήτησε από καλλιτέχνες της hip hop σκηνής, σκηνή στην οποία ανήκε και ο Killah P, να γράψουν λίγες λέξεις, να μοιραστούν κάποιον στίχο τους, μια σκέψη.

Όχι μόνο για να τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου, αλλά για να θυμίσουν – σε όλους μας – ότι ο αντιφασιστικός λόγος δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και μέλλον. Είναι ζωντανός. Και συνεχίζει. Κι αν κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν, θα είμαστε εδώ να τους το θυμίζουμε. Με λόγια, με ήχους, με παρουσία.

Αυτό το κείμενο δεν είναι φόρος τιμής. Είναι οργή. Και υπόσχεση.