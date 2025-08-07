Φάμελλος: “Τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του”

Η συλλυπητήρια ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Ανάρτηση για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

“Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του”.