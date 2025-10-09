Γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση – Η Γάζα ως καθρέφτης της παγκόσμιας ντροπής

Ο Νίκος Μαρκάτος γράφει στο NEWS 24/7 για τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, όπου τα εγκλήματα εκτυλίσσονται τώρα, ζωντανά, στην οθόνη μας, όμως κανείς δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να τα αποτρέψει.

Η γενοκτονία που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και η συνενοχή των ισχυρών.

Όταν χιλιάδες παιδιά και άμαχοι σφαγιάζονται καθημερινά στη Γάζα, δεν υπάρχει «ουδετερότητα», δεν υπάρχει «αμηχανία», υπάρχει μόνο συνενοχή. Αυτό που συντελείται δεν είναι απλώς μια ακόμη πολεμική σύγκρουση· είναι μια απάνθρωπη γενοκτονία, μια συστηματική εξόντωση ενός λαού που δεν έχει πού να πάει, που δεν έχει καταφύγιο, που δεν έχει φωνή να ακουστεί.

«Η Γάζα είναι η ντροπή του 21ου αιώνα»

Κι όμως, ο κύριος Νετανιάχου συνεχίζει το έργο του με την ψυχρότητα ενός δημίου. Χωρίς καμία ντροπή, χωρίς κανένα φρένο, με το βλέμμα στραμμένο στις κάμερες και το αυτί καρφωμένο στις προσταγές του Ντόναλντ Τραμπ και της ακροδεξιάς του παρέας, που βλέπουν το αίμα των αθώων ως “παράπλευρη απώλεια”.

Και η Ευρώπη; Η ίδια Ευρώπη που κάποτε μιλούσε για «αξίες», για «ανθρώπινα δικαιώματα», για «πολιτισμό». Σήμερα περιορίζεται σε ανώδυνα λογάκια, σε δηλώσεις “ανησυχίας”, σε κούφια ψηφίσματα. Μια Ευρώπη που καταντά κομπάρσος, θεατής μιας φρίκης, που στο όνομα της γεωπολιτικής ισορροπίας δεν τολμά να σπάσει αυγά, δεν τολμά ούτε καν να καλέσει για εμπάργκο όπλων.

Με τη σιωπή της, νομιμοποιεί το έγκλημα.

Αλλά ας μην ξεχνάμε και τις αραβικές χώρες, που με τις ατελείωτες πετρελαιοδόλαρες στο χέρι, κλείνουν το στόμα και σφραγίζουν τα μάτια τους. Δεν σταματούν ούτε για μία μέρα την παροχή πετρελαίου στη Δύση, ενώ γνωρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συγκλονίσει τις αγορές και να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να πιέσουν τον Νετανιάχου. Προτιμούν τα παλάτια και τις βίλες τους από τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων αθώων.

Δεν υπάρχει άλλοθι. Ούτε για το Ισραήλ που σπέρνει θάνατο, ούτε για την Αμερική του Τραμπ που καμαρώνει τον χασάπη της Γάζας, ούτε για την Ευρώπη που κρύβεται πίσω από λέξεις, ούτε για τους Άραβες ηγέτες που με την απραξία τους γίνονται συνένοχοι.

Η ανθρωπότητα δοκιμάζεται. Κι εμείς, οι πολίτες, δεν έχουμε δικαίωμα να μένουμε θεατές. Η σιωπή μας θα γραφτεί στις μαύρες σελίδες της Ιστορίας δίπλα στα εγκλήματα που βλέπουμε να εκτυλίσσονται τώρα, ζωντανά, στην οθόνη μας.

«Η σιωπή είναι συνενοχή. Και σήμερα, η Γάζα μάς καθρεφτίζει όλους».