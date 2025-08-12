Γιατί το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι “εξαφάνισε το καλοκαίρι”

Δεν μπορούν να κάνουν διακοπές 4 στους 10, πάνω 20% το ηλεκτρικό ρεύμα τον Ιούλιο, ανατιμήσεις στα πάντα, αποκαλύπτει με παρεμβάσεις της η αξιωματική αντιπολίτευση.

Την εικόνα της «θερινής ακρίβειας» που μαστίζει τα νοικοκυριά αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση με απανωτές παρεμβάσεις των στελεχών της εστιάζει στα πάγιο πρόβλημα των τιμών στα βασικά είδη κατανάλωσης που τους καλοκαιρινούς μήνες «συνοδεύονται» από το απαγορευτικό για έναν στους δύο πολίτες κόστος των διακοπών αλλά και την… συνήθη πρακτική στους μήνες αυτούς να καταγράφονται αυξήσεις στο ρεύμα.

Απαγορευτικό στις διακοπές

Στοιχεία για την δυνατότητα των πολιτών να ασκήσουν το στοιχειώδες δικαίωμά τους στην ολιγοήμερη ανάπαυση έδωσε στην δημοσιότητα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνοντας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι «το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%. 19% παραπάνω αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές από το μέσο Ευρωπαίο. Η κυβέρνηση έχει “εξαφανίσει” το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού».

Ο κατάλογος των ανατιμήσεων

Αυτά ενώ ο τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης στο πλαίσιο απάντησή τους στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο περί «ισοπεδωτικής κριτικής» του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία παράθεσε συγκεκριμένο κατάλογο ανατιμήσεων ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης. Όπως επισήμανε επικαλούμενος στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ «το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης για τους μισθωτούς στην Ελλάδα αγγίζει το 8,8% (από 8% το 2023), ενώ στην ΕΕ είναι μόλις 3,8%. Έχουμε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μετά τη Βουλγαρία».

Στην βάση αυτό ο Παύλος Χρηστίδης «ξεδίπλωσε» τον μακρύ κατάλογο των ανατιμήσεων κατά την διακυβέρνηση της Ν.Δ σε προϊόντα που αφορούν είτε την καθημερινή διαβίωση είτε την δυνατότητα διακοπών: Αεροπορικά Εισιτήρια: +88,1%, Ελαιόλαδο: +62,7%, Φρούτα: +62,3%, Ηλεκτρικό Ρεύμα: +60,4%, Μοσχάρι: +55,5% Courier: +50,2%, Πακέτα Διακοπών Εσωτερικού: +48,2%, Καφές: +44,8%, Τυριά: +43%, Λαχανικά: +41,6%, Ξενώνες Κάμπινγκ:+40%, Χοιρινό: +38,5%, Δημητριακά: +38,3%, Ψωμί: +36,7%, Αυγά Γαλακτοκομικά: +36,3%, Ψάρια: +35,8%, Λαχανικά: +34,4%, Ρύζι: +33,9%, Γιαούρτι: +33%. Ασφάλιση Υγείας: +28,9%, Βούτυρο: +28,4%, Φυσικό Αέριο: +28,3%, Κινηματογράφοι-Θέατρα: +28,1%, Αυτοκίνητα Καινούργια: +27,7%, Νερό Αναψυκτικά: +27,6%.

Με βάση αυτά επισήμανε πως «η περίοδος στην οποία υπουργοί της κυβέρνησης παρουσιάζουν τις χαμηλές προσδοκίες τους ως επιτυχία, τελείωσε. Τα στοιχεία δείχνουν τραγικές συνθήκες για τους Έλληνες εργαζόμενους».

Πάνω το ρεύμα

Στις παρεμβάσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια προστίθεται και αυτή του υπεύθυνου για ζητήματα ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη που εστίασε στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τόνισε ότι «βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού στην Ελλάδα παραμένει η αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, οι Έλληνες πλήρωσαν 18,9% ακριβότερα το ρεύμα τον φετινό Ιούλιο. Έχει γίνει, πλέον, συνήθεια αυτή η διψήφια αύξηση στις τιμές του ρεύματος και δυστυχώς, οι 0,6 μονάδες —από τις 3,1 μονάδες του γενικού πληθωρισμού— προέρχονται αποκλειστικά από τον ηλεκτρισμό. Ούτε τα πανάκριβα ενοίκια δεν έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στον πληθωρισμό όση έχει το ρεύμα!».

Εξήγησε πως « κύρια αιτία για τις αυξήσεις στο ρεύμα είναι τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία συνεχίζουν κι έχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Παρά το γεγονός ότι το κόστος στη χονδρεμπορική αγορά είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024, ο προβληματικός σχεδιασμός των πράσινων τιμολογίων οδηγεί σε μεγάλες αυξήσεις. Και παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επίμονα αναδεικνύει το πρόβλημα και προτείνει λύσεις, η κυβέρνηση δείχνει αδιαφορία και δεν προχωρεί σε καμία βελτιωτική κίνηση».