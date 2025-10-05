Guardian: “Εμφανής η ένταση στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις”

Ο Guardian κάνει λόγο για “εντάσεις” στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις παρά τους “ισχυρούς δεσμούς”.

«Η Ελλάδα, ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ που βρίσκονται πολιτικά και γεωγραφικά πιο κοντά στο Ισραήλ, παρενέβη σήμερα προσφέροντας διπλωματική συνδρομή για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», σχολιάζει ο Guardian παραθέτοντας σημεία της εβδομαδιαίας ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην οποία υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή ως προϋπόθεση «για διαρκή ειρήνη».

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, οι εχθροπραξίες να σταματήσουν και η ανθρωπιστική βοήθεια να ενταθεί. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή», έγραψε ο πρωθυπουργός.

«Η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή, με πραγματικές συνθήκες ασφάλειας, ως η μόνη λύση για μια διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής», συνεχίζει.

Το βρετανικό μέσο ενημέρωσης σχολιάζει έπειτα πως «οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες εντός της ΕΕ, ωστόσο εντάσεις στις διμερείς σχέσεις έγιναν εμφανείς αυτή την εβδομάδα, όταν η Αθήνα υπέβαλε “έντονη γραπτή διαμαρτυρία” προς το Ισραήλ σχετικά με τη μεταχείριση ακτιβιστών που επέβαιναν στο πλοίο της αποστολής Global Sumud».

Όπως αναφέρει ο Guardian, «η ρηματική διακοίνωση επέκρινε την “απαράδεκτη και ακατάλληλη συμπεριφορά” του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει».

Επιβεβαιώνοντας ότι και οι 27 Έλληνες κρατούνται «σε καλή κατάσταση», το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την τελευταία ώρα ότι θα αποστείλει ειδικά ναυλωμένο αεροσκάφος στο διεθνές αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν στο νότιο Ισραήλ, «για να επιστρέψει [τους κρατούμενους] με ασφάλεια πίσω στην Αθήνα».

Τέλος, σημειώνει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αντιμετωπίζει έντονη πολιτική πίεση για τη διαχείριση της υπόθεσης. Η απογευματινή ανακοίνωση ακολούθησε μια σκληρή επιστολή συγγενών των συλληφθέντων, οι οποίοι επέκριναν κυβερνητικούς αξιωματούχους για την “αδιαφορία” που επέδειξαν απέναντι “στους απαχθέντες, καθώς και για την άρνηση [της κυβέρνησης] να πάρει θέση σχετικά με την απαγωγή Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ”».