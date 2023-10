Η Ελλάδα Μετά VΙI: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

ìå áöïñìÞ ôçí åðéêåßìåíç Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ Charles H. Dallara "Euroshock: How the Largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone" êáé ôï âéâëßï ôïõ ÅõÜããåëïõ ÂåíéæÝëïõ "Åêäï÷Ýò ÐïëÝìïõ 2009-2022. Óõæçôïýí: Charles H. Dallara, Former Managing Director and Chief Executive Officer of the Institute of International Finance (IIF) (1993-2013); Chairman of the Board, Partners Group (USA) and Advisory Partner ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, ðñþçí áíôéðñüåäñïò ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, êáèçãçôÞò ÁÐÈ Óõíôïíßæåé ï äçìïóéïãñÜöïò Ðáýëïò Ôóßìáò Ðáñåõñåèçêáí ï Ðñ. Ðñùèõðïõñãïò Êùóôáò Óçìéôçò , Äéïéêçôåò Ôñáðåæùí,åðé÷åéñçìáôéåò,(Öëåóóáò-Ìõôéëçíáßïò) ç Ìáñéáííá Ëáôóç, ðñ, Õðïõñãïé Êõâåñíçóåùí Óçìéôç êáé Ã. Ðáðáíäñåïõ, ðñåóâåéò êáé ìåëç ôïõ Êõêëïõ Éäåùí--Óôç öùôï ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISS EUROKINISSI