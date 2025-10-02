Η κυβέρνηση τα βάζει εκ των υστέρων με την ακρίβεια

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη ΝΔ όχι μόνο να μην ανακάμπτει, αλλά να υποχωρεί, η κυβέρνηση καλεί τα σούπερ μάρκετ να προχωρήσουν και σε άλλες μειώσεις τιμών και βλέπει “θετικά νέα” για ρεύμα και πληθωρισμό.

Εάν ισχύει ο αφορισμός “οι πολίτες ψηφίζουν με την τσέπη τους”, τα νέα των δημοσκοπήσεων δεν είναι καθόλου καλά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Διότι σταθερά ένας στους δύο πολίτες θεωρούν την ακρίβεια ως το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και μάλιστα το κύμα ακρίβειας των τελευταίων τεσσάρων ετών έχει “καταπιεί” ήδη το πακέτο της ΔΕΘ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Alco το 50% των πολιτών δεν θεωρούν ότι θα τους ωφελήσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Θεσσαλονίκη.

Το Μαξίμου εκτιμά πάντως ότι ακόμη δεν έχει γίνει κατανοητό από την κοινωνία τι σημαίνει η “μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης”. Για αυτό άλλωστε το υπουργείο Οικονομικών έβγαλε χθες “στον αέρα” ηλεκτρονική εφαρμογή, με την οποία κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει με σχετική ακρίβεια πόση θα είναι η μείωση στη φορολογία του.

Μειώσεις τιμών μέχρι να φανεί η μείωση φόρων

Η μείωση των φόρων βέβαια ούτως ή άλλως θα αρχίσει να φαίνεται στα εισοδήματα των μισθωτών από τον Ιανουάριο. Αλλά καθώς θα μεταφραστεί σε μικρή αύξηση εισοδήματος κάθε μήνα, έστω και εάν ετησίως αυτή μπορεί να ισοδυναμεί με ένα μισθό όπως τονίζει η κυβέρνηση, οι πολίτες φαίνεται πως θεωρούν ότι δεν θα κάνει διαφορά στην καθημερινότητα τους.

Οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το οποιο όφελος το 2027, επομένως η ομάδα αυτή ψηφοφόρων που είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην “Πύρρειο νίκη” της ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024 με 28%, παραμένει δυσαρεστημένη.

Ως εκ τούτου η κυβέρνηση, εκ των υστέρων, προσπαθεί να λάβει μέτρα κατά της ακρίβειας και στη λογική της μείωσης τιμών. Και εστιάζει στο γεγονός ότι μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν μειώσεις τιμών σε 1000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μειώσεις που οριστικοποιήθηκαν χθες κατά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους του κλάδου και της βιομηχανίας τροφίμων.

Είχαν προηγηθεί βέβαια τα πρόστιμα ύψους 2,2 εκ ευρώ σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι μειώσεις στα 1.000 προϊόντα, που θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, θα ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους με προοπτική επέκτασης. Παράλληλα η κυβέρνηση κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να περιορίσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος για μεγαλύτερες μειώσεις τιμών και σε άλλα προϊόντα.

Μικρή “παρηγοριά” για ρεύμα και πληθωρισμό

Η κυβέρνηση βλέπει πάντως “θετικά νέα” για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και τον πληθωρισμό. Τονίζει ειδικότερα ότι η ΔΕΗ, που αποτελεί και τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα και τον Οκτώβριο, τα ήδη μειωμένα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, απορροφώντας την σημαντική αύξηση που είχε καταγραφεί στις τιμές χονδρικής. Σε αντίστοιχες ανακοινώσεις σταθερών ή και μειωμένων τιμολογίων προχώρησαν και άλλοι πάροχοι.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά την Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%.

Επισημαίνουν αντίθετα ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3% στην Ισπανία, στο 2,4% στη Γερμανία και στο 2,2% στην ευρωζώνη. Ειδικά για τον πληθωρισμό τροφίμων η αύξηση στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε στο 1,4% από 2,4% που ήταν τον Αύγουστο όταν την ίδια ώρα στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3%.

Μικρή παρηγοριά αποτελεί βέβαια για τον Έλληνα καταναλωτή το γεγονός ότι οι τιμές μπορεί να ανεβαίνουν πιο γρήγορα στην Ισπανία και στη Γερμανία, εφόσον για τον ίδιο το κόστος ζωής είναι υψηλό. Ωστόσο είναι κρίσιμο για την κυβέρνηση τουλάχιστον να σταματήσει η ξέφρενη πορεία των τιμών προς τα πάνω, για να μη συνεχιστεί και η δημοσκοπική πορεία της ΝΔ προς τα κάτω.