Το “πακέτο ΔΕΘ” στο Υπουργικό Συμβούλιο – Οι αλλαγές σε ακίνητα, φόρους εισοδήματος

Η κυβέρνηση μέσα από τα μέτρα αυτά έχει στόχο να στηρίξει ευαίσθητα “εκλογικά κοινα”, δηλαδή, στρώματα από τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους κι ένστολους.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 6 Σεπτεμβρίου στα εγκαίνια της ΔΕΘ πήραν τη μορφή νομοσχεδίου και παρουσιάζονται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για “πακέτο δράσεων”, φοροαπαλλαγών κι ενισχύσεων ύψους 1,7 δισ. ευρώ, αλλά και οι διατάξεις που προστέθηκαν “επί του πιεστηρίου” με τις εκπτώσεις στα ενοίκια με σκοπό να ενσωματωθούν σε φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο.

Όπως χαρακτηριστικά έχει σημειώσει ο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης η κυβέρνηση μέσα από τα μέτρα αυτά έχει στόχο να στηρίξει τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, ομάδες που θα δουν στην τσέπη τους τη “μετενέργεια” του “πακέτου ΔΕΘ” από τον Ιανουάριο του 2026.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

τη σημαντική αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών , συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Η νέα κλίμακα προβλέπει μείωση συντελεστών κατά δύο μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ, ενώ θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44% για τα εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Για τους νέους έως 25 ετών προβλέπεται πλήρης απαλλαγή φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 –30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%. Αντίστοιχα, οικογένειες με παιδιά θα δουν ακόμη μεγαλύτερες ελαφρύνσεις ειδικά για όσους έχουν τέσσερα τέκνα.

Ιδιαίτερα για τους οπλίτες, η ημερήσια αποζημίωση ανεβαίνει από 8,8 ευρώ σε 50–100 ευρώ, ενώ θεσπίζεται και μισθολογική αναγνώριση πενταετών πανεπιστημιακών σπουδών ως integrated master. Πάντως, τα μέτρα αυτά έχουν συναντήσει την κριτική των ενστόλων, που αναμένουν τις εξειδικευσεις στο σχετικό νομοσχέδιο.

Την κατάργηση σταδιακά του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους . Συγκεκριμένα, από το 2026 ξεκινά επίσης η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε κύριες κατοικίες μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους, με μείωση 50% το πρώτο έτος και πλήρη απαλλαγή το 2027.

Την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στο φόρο εισοδήματος από ακίνητα , καθώς και την επέκταση του μέτρου απαλλαγής του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν και το 2026, της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια καθώς και του περιορισμού των νέων airbnb στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας το 2026. Καθιερώνεται, δηλαδή, νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ, ώστε να καταστεί πιο σταδιακή η μετάβαση από 15% σε 35%. Παράλληλα, προωθούνται κίνητρα για την επιστροφή κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση, με φοροαπαλλαγές για τρία χρόνια, ακόμα και για σπίτια άνω των 120 τ.μ., αρκεί οι ιδιοκτήτες να τα μισθώσουν σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και ένστολους).

Οι αλλαγές στα ενοίκια και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ιδιαίτερη στόχευση η κυβέρνηση δίνει στο στεγαστικό που “καίει” και τροφοδοτεί και τον πληθωρισμό. Έτσι, παρατείνεται και το 2026 ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία κορεσμένα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, ενώ θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την αξιοποίηση κενών κατοικιών.

Αναλυτικά, οι νέες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων προβλέπουν:

Η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τμ. Θα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για άνω των δύο τέκνων. Δηλαδή, στα 140 τ.μ. για τρίτο παιδί, στα 160 τ.μ. για τέταρτο παιδί κ.λπ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Με τις αλλαγές που υιοθετούνται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να νοικιάζουν σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς ακίνητα ακόμη και με συμβόλαιο εξαμήνου, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Εξηγώντας το σκεπτικό των τριών νέων αλλαγών, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι όλη η προσπάθεια στοχεύει στο να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και να διατεθούν στην αγορά.

Ουσιαστικά η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να ανοίξουν ακίνητα που μέχρι σήμερα παρέμεναν αχρησιμοποίητα, ενώ παράλληλα στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά και δημόσιους λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε περιοχές με σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα,, όπως στα νησιά των Κυκλάδων και την Κρήτη.

Με άλλη διάταξη προβλέπονται μέτρα προστασίας για τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση που οι ενοικιαστές αφήσουν το ακίνητο πρόωρα, εξασφαλίζοντας ότι η φοροαπαλλαγή θα ισχύει για τους μήνες που το ακίνητο ήταν νοικιασμένο, ενώ δίνεται δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» για εύρεση νέου ενοικιαστή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Τα σχολεία και οι ανακαινίσεις

Ταυτόχρονα, επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με προϋπολογισμό 650 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων, ενώ προωθείται η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.