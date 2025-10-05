Η Νέα Αριστερά ζητά την αποπομπή του Άδ. Γεωργιάδη

Στο στόχαστρο της Νέας Αριστεράς ο υπουργός Υγείας μετά τη χυδαία στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι.

Την αποπομπή του Άδωνι Γεωργιάδη, μετά τη στοχοποίηση της γιατρού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ζητά η Νέα Αριστερά.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Η χυδαία στοχοποίηση της γιατρού Όλγας Κοσμοπούλου από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη δεν είναι απλώς ένα άτοπο τηλεοπτικό σχόλιο. Είναι πολιτική επίθεση ενάντια στην ιατρική δεοντολογία, στην ανεξαρτησία των γιατρών και, το πιο ανησυχητικό από όλα, στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Όταν ένας υπουργός επιδεικνύει για πολλοστή φορά “μετεμφυλιακή” νοοτροπία και ρωτάει για τα “πολιτικά φρονήματα” ενός γιατρού ή των ασθενών του, επιστρέφουμε στις σκοτεινές εποχές όπου το κράτος εξετάζει την ιδεολογία των πολιτών πριν παράσχει περίθαλψη.

Ο κ. Γεωργιάδης, αντί να επιδείξει σεβασμό στο ιατρικό λειτούργημα και να δείξει την ελάχιστη ευαισθησία που επιβάλλει η κατάσταση ενός ανθρώπου στην 20η ημέρα απεργίας πείνας, επέλεξε να απαξιώσει την ιατρική επιστήμη, να σπιλώσει την επαγγελματική τιμή της Διευθύντριας ΕΣΥ και να υπονοήσει ότι η φροντίδα ασθενή καθορίζεται από κομματικές ταυτότητες. Αυτό είναι ασέβεια και επικίνδυνη ρητορική. Είναι πολιτική εκστρατεία τρομοκράτησης των γιατρών που στέκονται δίπλα σε ανθρώπους σε απόγνωση.

Η Νέα Αριστερά δηλώνει ξεκάθαρα:

⁠Κ. Γεωργιάδη, οι γιατροί δεν κάνουν “πολιτική” όταν σώζουν ζωές. Κάνουν ιατρική.

Η στοχοποίηση της κ. Κοσμοπούλου είναι επίθεση ενάντια στο ίδιο το ΕΣΥ και τους γιατρούς που εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

⁠Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ύποπτη ή “κατευθυνόμενη” κάθε φωνή που υπερασπίζεται έναν απεργό πείνας είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη.

Απαιτούμε άμεσα:

Την αποπομπή του κ. Γεωργιάδη και άμεση ανάκληση των απαξιωτικών δηλώσεων του για την κ. Κοσμοπούλου και όλους τους γιατρούς που φροντίζουν τον Πάνο Ρούτσι

⁠Να σταματήσει αμέσως κάθε απόπειρα πολιτικοποίησης της ιατρικής φροντίδας. Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να εκτοξεύει κατηγορίες κατά γιατρών επειδή διαφωνεί πολιτικά.

Την άμεση ικανοποίηση του δικαίου αιτήματος του Πάνου Ρούτσι.

Κάθε μέρα που περνάει και η κυβέρνηση αφήνει ατιμώρητες τις ύβρεις προς στον ιατρικό κόσμο, ενισχύει τον φόβο απέναντι σε όσους στέκονται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η συκοφάντηση των γιατρών δεν είναι “επιχειρηματολογία”: είναι εκφοβισμός και η αποπομπή του Υπουργού Υγείας αποτελεί μονόδρομο.