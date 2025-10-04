Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί τη γιατρό του Πάνου Ρούτσι – Η ντροπιαστική ανάρτηση

Ο υπουργός Υγείας επιτίθεται προσωπικά στη γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου, αμφισβητώντας την επιστημονική της κρίση με πολιτικά κριτήρια, ενώ εργαλειοποιεί την υγεία απεργού πείνας για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Σε ένα ακόμα κρεσέντο αθλιότητας επιδίδεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος επιτέθηκε εκ νέου στην παθολόγο – λοιμωξιολόγο Όλγα Κοσμοπούλου, που συμμετέχει στην ιατρική παρακολούθηση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Με μια – τουλάχιστον ντροπιαστική – ανάρτηση στο Χ που ξεχειλίζει από πολιτική σκοπιμότητα, o κ. Γεωργιάδης επιχειρεί να αμφισβητήσει τη δεοντολογική επάρκεια της κ. Κοσμοπούλου, όχι με βάση την επιστημονική της πρακτική ή τα ιατρικά δεδομένα, αλλά βάσει της πολιτικής της ταυτότητας. Συγκεκριμένα, σε μακροσκελές tweet, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το ιστορικό συμμετοχής της κ. Κοσμοπούλου στην ιατρική παρακολούθηση απεργών πείνας προκείμενου να “στήσει” άλλο ένα επικοινωνιακό show.

«Όπου υπάρχει απεργός πείνας με αντικυβερνητικά αιτήματα, τρομοκράτης κλπ η κυρία αυτή χρησιμοποιεί την ιατρική της ειδικότητα για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη υπέρ των αιτημάτων και κατά της εκάστοτε κυβερνήσεως», γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και προσθέτει πως «η κυρία Κοσμοπούλου είναι μέλος της οργάνωσης Κομμουνιστική Απελευθέρωση και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Άρα να γνωρίζετε ότι κάθε ανακοίνωση της ιδίας ή της “ομάδος” της έχει πολιτικά και όχι ιατρικά κίνητρα», επιχειρώντας τη δημόσια στοχοποίηση μιας επαγγελματία υγείας.

Η τοποθέτηση αυτή δεν συνιστά απλώς μια επίθεση σε ένα πρόσωπο. Είναι μια ευθεία υπονόμευση της ανεξαρτησίας της ιατρικής κρίσης. Ο ίδιος ο υπουργός Υγείας κρίνει μία γιατρό όχι με βάση το έργο της αλλά βάσει πολιτικών φρονημάτων της.

Ο κ. Γεωργιάδης προχωρά μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, κατηγορώντας την γιατρό και την ομάδα της ότι δήθεν εμποδίζουν τις κρατικές υγειονομικές υπηρεσίες να παρέμβουν και κάνοντας λόγο για ποινικές ευθύνες σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του Ρούτσι. «Αλλά το τονίζω για άλλη μία φορά διότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, κάνουν τα πολιτικά τους παιχνίδια οκ Αστική Δημοκρατία έχουμε ευτυχώς και όχι Κομμουνισμό άρα στο δικά μας καθεστώς αυτό επιτρέπεται. Αλλά αν θέσουν σε αληθινό κίνδυνο την ζωή αυτού του ανθρώπου και πάθει κάτι διότι δεν αφήνουν το ΕΚΑΒ να τον εξετάσει και τον πάνε μόνον στο δικό τους νοσοκομείο στην άλλη άκρη της Αθήνας ή όταν ζαλίζεται τον πάνε σε ξενοδοχείο αντί για νοσοκομείο θα έχουν όλη την ποινική ευθύνη πάνω τους. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας προσφέρουμε κάθε διαθέσιμη δύναμη μας για να μην κινδυνεύσει, αυτοί μας εμποδίζουν άρα θα φταίνε».

Λυπηρό που ο ίδιος ο υπουργός Υγείας φαίνεται να αγνοεί επιδεικτικά πως η ιατρική επιστήμη δεν υπηρετεί καμία κυβέρνηση. Οι γιατροί δεν έχουν υποχρέωση να υποτάσσονται στη βούληση του κράτους — έχουν υποχρέωση απέναντι στον ασθενή, στη δεοντολογία και στην ανθρώπινη ζωή. Και όταν ένας υπουργός Υγείας στοχοποιεί γιατρούς με πολιτικά κριτήρια, υπονομεύει ευθέως τη δημοκρατία και κάθε έννοια θεσμικής σοβαρότητας.

Αν κάτι είναι «επικίνδυνο», όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, είναι η διαστρέβλωση της ιατρικής πράξης σε εργαλείο πολιτικής στοχοποίησης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

“Με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και εσείς τα εξής στοιχεία για την «καριέρα» της κας Όλγας Κοσμοπούλου ως ιατρού των κατά καιρούς απεργών πείνας της Αριστεράς:

«•Κώστας Σακκάς (2013): Αναφέρεται ρητά ως «η γιατρός του Κώστα Σακκά» και μιλά δημόσια για την κατάστασή του. Σε ρεπορτάζ της VICE δηλώσεις της αφορούν ειδικά τον Σακκά.

•Δημήτρης Κουφοντίνας (2018 κ.ά.): Υπογράφει/εκδίδει ιατρικές γνωματεύσεις ή δηλώσεις για την επιδείνωση της υγείας του ως απεργού πείνας.

•Συλλογική απεργία πείνας κρατουμένων (2015): Καταγράφεται ως εθελόντρια γιατρός που εξέταζε τακτικά απεργούς πείνας και μίλησε σε εκδήλωση για την κρίσιμη κατάστασή τους.

•Νίκος Ρωμανός (2014): ήταν μεταξύ των υγειονομικών που υπέγραφαν δημόσιο κείμενο υπέρ της ικανοποίησης των αιτημάτων του· επίσης μιλούσε δημόσια για την υπόθεση.

•Ηρακλής Κωστάρης (2014): Αναφέρεται ότι τον επισκέφθηκε ως γιατρός της ΟΕΝΓΕ και έκανε δηλώσεις για την υγεία του· στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται λόγος και για την κρίσιμη κατάσταση του Ρωμανού»

Κοινώς όπου υπάρχει απεργός πείνας με αντικυβερνητικά αιτήματα, τρομοκράτης κλπ η κυρία αυτή χρησιμοποιεί την ιατρική της ειδικότητα για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη υπέρ των αιτημάτων και κατά της εκάστοτε κυβερνήσεως.

Η κυρία Κοσμοπούλου είναι μέλος της οργάνωσης Κομμουνιστική Απελευθέρωση και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Άρα να γνωρίζετε ότι κάθε ανακοίνωση της ιδίας ή της «ομάδος» της έχει πολιτικά και όχι ιατρικά κίνητρα. Αλλά το τονίζω για άλλη μία φορά διότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, κάνουν τα πολιτικά τους παιχνίδια οκ Αστική Δημοκρατία έχουμε ευτυχώς και όχι Κομμουνισμό άρα στο δικά μας καθεστώς αυτό επιτρέπεται. Αλλά αν θέσουν σε αληθινό κίνδυνο την ζωή αυτού του ανθρώπου και πάθει κάτι διότι δεν αφήνουν το ΕΚΑΒ να τον εξετάσει και τον πάνε μόνον στο δικό τους νοσοκομείο στην άλλη άκρη της Αθήνας ή όταν ζαλίζεται τον πάνε σε ξενοδοχείο αντί για νοσοκομείο θα έχουν όλη την ποινική ευθύνη πάνω τους. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας προσφέρουμε κάθε διαθέσιμη δύναμη μας για να μην κινδυνεύσει, αυτοί μας εμποδίζουν άρα θα φταίνε”.