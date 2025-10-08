Η Νέα Αριστερά ζητά την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βάρρα – Βορίδη

Γιατί η Νέα Αριστερά αξιώνει κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση-κατηγορητήριο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και εν ενεργεία συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος μίλησε για ξεκάθαρες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη, η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα είναι πλέον μονόδρομος», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά και προσθέτει: «Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του “χαμένου” υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, «αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν μία μέρα μετά την παραγραφή για τον κ. Βορίδη, την οποία η κυβέρνηση μεθόδευσε με το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα των επιστολικών ψήφων τον περασμένο Ιούλιο».

«Αν η κυβέρνηση αισθάνεται άνετα που απαλλάσσει τα στελέχη της από τις βαρύτατες ευθύνες τους, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι αγρότες που δεν θα εισπράξουν τις επιδοτήσεις τους δεν αισθάνονται καθόλου το ίδιο», καταλήγει η Νέα Αριστερά.