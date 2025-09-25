Η σιωπή για μία ανάρτηση του κ. Ράμμου

Η κυβέρνηση όχι μόνον προχωράει χωρίς να έχει δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά βιάζεται και να γίνουν οι διαγραφές φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια. Η ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου και η σιωπή που ακολούθησε.

Ακόμη και όσοι ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι με τη ψήφιση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τις αδιαφανείς, παράτυπες και παράνομες διαδικασίες, με τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει το χάος που η ίδια προκάλεσε σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας, έλεγε και ξανάλεγε πόσο αυστηρά είναι τα κριτήρια για να μπορέσουν τα πολλά υποσχόμενα ιδρύματα να πάρουν άδειες λειτουργίας. Και αντί να μας έρθουν τα μεγάλα ξένα πανεπιστήμια που κατά τον υπουργό σχεδόν περίμεναν στην ουρά για το πιο θα πρωτοπάρει άδεια λειτουργίας, μας προέκυψαν τα ξένα πανεπιστήμια που ήδη συνεργάζονται με τα κολέγια εδώ και πολλά χρόνια! Αντί για τις υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων που ακούγαμε ότι θα υπάρχουν, η κυβέρνηση με πρόσφατο νόμο άλλαξε τους κτηριακούς κανονισμούς και, τώρα, δίνονται οδηγίες για το τι πρέπει να γίνεται εάν οι χώροι διδασκαλίας δεν αερίζονται επαρκώς, νομιμοποώντας έτσι τα υπόγεια ώς χώρους διδασκαλίας.

Κανείς δεν γνωρίζει αν υπήρξαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές ή τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου. Τα προγράμματα σπουδών δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων δεν έχουν καν ανακοινωθεί ενώ διπλασιάζεται ο αριθμός των Νομικών Σχολών και προστίθενται τρείς νέες Ιατρικές Σχολές. Για την εγγραφή, δε, σε αυτές τις Σχολές απαιτούνται τα μισά μόρια από όσα απαιτούνται για τα αντίστοιχα Τμήματα των δημοσίων πανεπιστημίων.

Αυτά μαζί με πολλά άλλα τραγελαφικά, σηματοδοτούν την προγραμματισμένη έναρξη ενός θεσμού που με τόσες τυμπανοκρουσίες είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση.

Ας έρθουμε τώρα σε κάτι πολύ σοβαρό: ο κ.Ράμμος, ο οποίος είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του ΣτΕ και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σε μία ανάρτηση του πριν λίγες μέρες αφού ασκεί κριτική στην απόφαση του ΣτΕ ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν είναι αντίθετο στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αναρωτιέται γιατί, τρεις μήνες μετα τη συνεδρίαση του ΣτΕ, δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί η αναλυτική απόφαση και πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να προχωράει στη λειτουργία τους βασισμένη αποκλειστικά σε μία λακωνική δήλωση του Προέδρου του ΣτΕ.

Και συνεχίζει

“Για να μην υπάρχουν… διαρροές του αποτελέσματος των διασκέψεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, [προβλέπεται] δήλωση του Προέδρου, όχι όμως και να βγαίνει μια ανακοίνωση, η οποία να προκαλεί στο κοινό (νομικό ή μη) την εντύπωση ότι, η ανακοίνωση αυτή είναι στην ουσία η απόφαση και ότι η ίδια η απόφαση είναι περίπου μια απλή “λεπτομέρεια” η οποία θα ακολουθήσει, όποτε ο εισηγητής (ή η εισηγήτρια) της υπόθεσης αποφασίσει ή μπορέσει να συντάξει και να ολοκληρώσει το κείμενο της απόφασης και όποτε ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφασίσει ότι είναι ώριμη προς δημοσίευση η περί ης ο λόγος απόφαση… Πολύ περισσότερο που μέχρι την δημοσίευση της απόφασης κάθε δικαστής- κρίνοντας κατά συνείδηση- μπορεί (και πάντως έχει το αναφαίρετο δικαίωμα) να αλλάξει γνώμη και ενδεχομένως η πλειοψηφία να γίνει μειοψηφία και το αντίθετο”.

Είναι κατανοητό τι ακριβώς γράφει ο ανώτατος δικαστικός;

Ότι η δήλωση του προέδρου του ΣτΕ είναι μία απλή ανακοίνωση-ενημέρωση της απόφασης της πλειοψηφίας.

Ότι ακόμη και τρεις μήνες μετά την λακωνική ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ δεν υπάρχει δημοσιευμένη απόφαση του ΣτΕ η οποία είναι το μόνο έγκυρο κείμενο με βάση το οποίο (θα) πρέπει να πορευτεί η Κυβέρνηση.

Ότι υπάρχουν διαδικασίες ώστε μέχρι την δημοσίευση της απόφασης οι δικαστές να μπορούν να αλλάξουν γνώμη και «ενδεχομένως η πλειοψηφία να γίνει μειοψηφία και το αντίθετο».

Η κυβέρνηση όχι μόνον προχωράει χωρίς να έχει δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ, αλλά κάνει και κάτι άλλο. Βιάζεται να γίνουν οι διαγραφές φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια.

Ο νόμος για τις διαγραφές των φοιτητών, προβλέπει πως οι διαγραφέντες από τα δημόσια πανεπιστήμια θα μπορούν να μεταφέρουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα μαθήματα που έχουν ήδη περάσει, με το αζημίωτο βεβαίως, ώστε να λάβουν, με λίγα ακόμη μαθήματα, ισοδύναμα πτυχία. Έτσι, λοιπόν, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε από τις παρανομίες ως προς την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η κυβέρνηση βιάζεται να προσφέρει ως μελλοντικούς πελάτες στα ιδιωτικά τους διαγραφέντες φοιτητές από τα δημόσια πανεπιστήμια.

Μία κυβέρνηση που αυθαιρετεί ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι θεσμοί όπως το ΣτΕ είναι ευνοϊκά προσκείμενοι σε αυτήν.

Αναρωτιέται κανείς γιατί τέτοια σιωπή για ένα καθόλου δευτερεύον θέμα που έθιξε ο κ.Ράμμος;

*Ο Κώστας Γαβρόγλου είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργός Παιδείας.