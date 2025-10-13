Η χειραψία Μητσοτάκη – Τραμπ πριν από τη Σύνοδο για τη Γάζα

Ο Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για τις εργασίες της Συνόδου για τη Γάζα.

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το απόγευμα της Δευτέρας (13/10), καθώς αποτελεί έναν από τους 20 προσκεκλημένους του Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα.

Όπως όλοι οι προσκεκλημένοι ηγέτες, έτσι κι ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο εν όψει της έναρξης της Συνόδου, όπου θα τεθούν οι τελικές λεπτομέρειες προς επισφράγιση της συμφωνίας για ειρήνη στην περιοχή.