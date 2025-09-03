Ηλιόπουλος: Ρατσιστική αντιμετώπιση πολιτών στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Ο Νάσος Ηλιόπουλος καυτηρίασε ρατσιστικό περιστατικό στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Η ανάρτησή του.

Σοβαρό περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης δεν έβγαζαν εισιτήριο σε πολίτη αφρικανικής καταγωγής ενώ υπήρχαν πολλά διάθεσιμα.

Όταν κάποιοι επέμειναν και ρώτησαν γιατί συμβαίνει αυτό, πήραν την εξής απάντηση: “Για την ασφάλειά σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ”.

Δείτε τι έγραψε ο κ. Ηλιόπουλος σε ανάρτησή του στα social media:

Για την ασφάλεια σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ”

Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσαν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, για να δικαιολογήσουν την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου σε έναν πολίτη αφρικανικής καταγωγής.

Αυτή η απάντηση δόθηκε σε επιβάτες που αντέδρασαν όταν ανέφεραν ότι στον δρομολόγιο υπήρχαν πολλές κενές θέσεις.

Μάλλον κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στον αμερικανικό νότο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν ανέχονται τον ρατσισμό και υπήρξε η δημόσια καταγγελία του περιστατικού.

Το θέμα θα έρθει στην βουλή και το υπουργείο μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το ίδιο αφορά και την στάση της αστυνομίας που ενώ ήταν στο περιστατικό δεν έκανε καμία παρέμβαση.

Μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης. Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά.

Ο ρατσισμός και τον μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι