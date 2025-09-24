Ηλιόπουλος: Θα κινδυνεύσουν Έλληνες πολίτες και εσείς θα βαράτε προσοχές στον Νετανιάχου;

Σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση για την επίθεση του Ισραήλ στον στόλο του Global Sumud Flottilla εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Στην ανακοίνωση της Ιταλίας ότι αποστέλλει φρεγάτα για την προστασία του στόλου της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flottilla, αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, σε παρέμβασή του στην συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια της Βουλής.

«Πριν από λίγο η Ιταλία ανακοίνωσε ότι στέλνει φρεγάτα στα διεθνή ύδατα, για να προστατεύσει τον στόλο της ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα, γιατί έχει μέσα και Ιταλούς πολίτες. Η επίθεση που έγινε χθες βράδυ, έγινε 30 ναυτικά μίλια έξω από τη Γαύδο. Σε περιοχή που ανήκει στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, για έρευνα και διάσωση. Και εσείς ακόμα δεν έχετε μιλήσει», είπε ο κ. Ηλιόπουλος, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

«Έρχεται ένα άλλο κράτος, κάνει επίθεση με drones σε πλοία τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, σε περιοχή της θάλασσας που είναι στη δικιά μας δικαιοδοσία, για έρευνα και διάσωση, και η ελληνική κυβέρνηση βαράει προσοχές στον Νετανιάχου. Προσοχές βαράτε» υπογράμμισε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Στη συνέχεια, ο κ. Ηλιόπουλος απηύθυνε τα εξής ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «Μπορεί το Ισραήλ να κάνει πράξεις πειρατείας και να μην μιλάτε επειδή είναι το Ισραήλ; Και τώρα που στέλνει η Ιταλία φρεγάτα; Όλα καλά; Θα πείτε κάτι; Πέραν των άλλων, σε αυτή την αποστολή μετέχουν και Έλληνες πολίτες. Ο εξαφανισμένος κ. Κικίλιας υπάρχει; Αναπνέει; Είναι κάπου στη χώρα; Τι κάνει; Τι κάνει; Ο κ. Γεραπετρίτης, όλα καλά; Θα κινδυνεύσουν Έλληνες πολίτες και εσείς θα συνεχίσετε να βαράτε προσοχές στον Νετανιάχου; Θα πείτε κάτι;» και τόνισε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην δίνει απαντήσεις.