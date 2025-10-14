Ιωαννίδης – Τσαουσάκης: Η λέξη που περιγράφει το πολιτικό σκηνικό είναι η “αναμονή”

“Πολιτικές ιστορίες για ανήσυχα μυαλά” το νέο Podcast που έρχεται στο NEWS 24/7. Πέτρος Ιωαννίδης και Ηλίας Τσαουσάκης αναλύουν τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το πολιτικό μας γίγνεσθαι.

Ο Πέτρος Ιωαννίδης, ιδρυτής και πολιτικός αναλυτής της aboutpeople, και ο Ηλίας Τσαουσάκης, πολιτικός επιστήμονας – Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας παρουσιάζουν τη νέα σειρά Podcast με τίτλο “Πολιτικές ιστορίες για ανήσυχα μυαλά”.

Ο Πέτρος Ιωαννίδης και ο Ηλίας Τσαουσάκης φέρνουν την κριτική σκέψη στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης συνομιλώντας με ανθρώπους που έχουν κάτι να πουν για την εποχή μας και το πώς διαμορφώνεται. Μέσα από την εκπομπή, σκιαγραφούν το “πίσω” από τα γεγονότα με γνώμονα και στόχο το πώς οι ζωές των ανθρώπων μπορούν να γίνουν καλύτερες. Όλα αυτά σε μια περίοδο πολιτικών ζυμώσεων και αλλαγών.

Παρακάτω μιλάμε μαζί τους για το νέο Podcast που ξεκινά από αυτό το Σάββατο στο NEWS 24/7.

«Πολιτικές ιστορίες για ανήσυχα μυαλά» το νέο σας Podcast που βγαίνει στον αέρα το Σάββατο από το NEWS 24/7. Τι ιστορίες θα μας πείτε αυτή τη φορά και ποια είναι τα ανήσυχα μυαλά στα οποία απευθύνεστε;

Π.Ι.: Διανύουμε μια μακρά -πλέον- περίοδο τεράστιων δομικών αλλαγών σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους τομείς. Η δημοκρατία, η πολιτική, οι εργασιακές σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις, η τεχνολογία, το περιβάλλον, σχεδόν τα πάντα κινούνται σε κινούμενη άμμο. Για αυτό ακριβώς συζητάμε με ανήσυχα μυαλά, ανθρώπους σημαντικούς ο καθένας στον τομέα του και προσπαθούμε να “σκάψουμε” λίγο πιο βαθιά, για να καταλάβουμε όσο αυτό είναι δυνατό που μπορεί να πάει ο “καινούργιος” αυτός κόσμος, αν μπορούμε δηλαδή να τον χαρακτηρίσουμε καινούργιο.

Η.Τ.: Αυτό που επιχειρούμε είναι να φέρουμε την κριτική σκέψη στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Όχι μέσα από τον τηλεοπτικό λόγο, αλλά μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν κάτι να πουν για την εποχή μας. Πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, διανοούμενους, δημοσιογράφους, ανθρώπους που παρατηρούν τον κόσμο με καθαρό βλέμμα. Οι «πολιτικές ιστορίες» δεν είναι αφήγηση, είναι παρατήρηση. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι αλλάζει στην πολιτική, στην κοινωνία, στις αξίες μας.

Ανήσυχα μυαλά είναι όσοι δεν ικανοποιούνται με την επιφάνεια των πραγμάτων, άνθρωποι που δεν θεωρούν δεδομένο τίποτα, ούτε καν τις ίδιες τους τις απόψεις.

Σε μια τόσο έντονη πολιτικά περίοδο, νιώθω ότι αποστασιοποιήστε από την επικαιρότητα με αυτό το podcast, γιατί;

Η.Τ. Γιατί η επικαιρότητα έχει μικρή διάρκεια ζωής και τεράστιο όκγο. Κάθε μέρα αλλάζει το θέμα, όχι όμως το υπόβαθρο. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το υπόβαθρο. Με το τι διαμορφώνει τη στάση των πολιτών, τη νοοτροπία του πολιτικού συστήματος, τις μεταβολές που περνούν «κάτω από το ραντάρ». Η πολιτική δεν είναι μόνο δηλώσεις και αντιπαραθέσεις. Είναι και ανάλυση, κατανόηση, πρόταση. Θέλουμε λοιπόν να ξεφύγουμε από την ταχύτητα της είδησης και να φωτίσουμε λίγο περισσότερο τα «γιατί» πίσω από τα γεγονότα.

Π.Ι.: Θα έλεγα ότι το κάνουμε γιατί μας ενδιαφέρει περισσότερο η πολιτική από την παραπολιτική. Θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματικά προβλήματα, να δούμε πως πρακτικά μπορούν οι ζωές των ανθρώπων να γίνουν καλύτερες, να ακούσουμε νέες ιδέες από επιστήμονες που έχουν και αυτοί παρόμοιες με εμάς αγωνίες και μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα διάλογο που ξεφεύγει από τον πέριξ της Βουλής μικρόκοσμο.

Πως θα περιγράφατε το παρών πολιτικό σκηνικό;

Π.Ι.: Νομίζω το “εν αναμονή” περιγράφει την περίοδο. Τώρα το τι ακριβώς περιμένουμε και το τι θα μας έρθει είναι μια άλλη συζήτηση. Αν όμως κοιτάξουμε από μια άλλη -λίγο αιρετική επιτρέψτε μου- οπτική γωνία την παρούσα κατάσταση, τι θα δούμε; Εικάζω ότι αν κάποιος έλεγε στον κ. Μητσοτάκη στην αρχή της θητείας του ότι μετά από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση θα είχε διψήφιο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, θα ήταν ευτυχής. Αν κάποιος έλεγε στον κ. Ανδρουλάκη πριν λίγα χρόνια ότι το 2025 το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις και αξιωματική αντιπολίτευση, θα ήταν και εκείνος ευτυχής. Ομοίως αν κάποιος περιέγραφε τα υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και της κ. Κωνσταντοπούλου σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, θα ήταν και εκείνοι ικανοποιημένοι. Και όμως όλοι οι παραπάνω κάθονται σε “αναμμένα κάρβουνα” ακριβώς γιατί το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, οι κομματικές ταυτίσεις και η εμπιστοσύνη στο κομματικό σύστημα είναι στο ναδίρ και οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι προτιμούν τα κατά περίπτωση “one vote stands”.

Η.Τ.: Θα το περιέγραφα ως μεταβατική περίοδο, μεγάλης αμηχανίας, αλλά χωρίς σαφή κατεύθυνση. Η κυβένρηση παραμένει κυρίαρχη, αλλά όχι χωρίς ρωγμές. Υπάρχει φθορά, μην ξεχνάμε τον χρόνο που βαραίνει, χωρίς όμως σοβαρή εναλλακτική απέναντι της. Η αντιπολίτευση δεν έχει μέχρι στιγμής πολιτική πρόταση που να εμπνέει ή να πείθει. Και αυτό είναι εντυπωσιακό μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το στοιχείο κάνει το πολιτικό σκηνικό ρευστό και απρόβλεπτο. Η επόμενη περίοδος θα κριθεί από το ποιος θα καταφέρει να παράξει πραγματικό περιεχόμενο που θα αφορά τη ζωή των πολιτών, όχι απλώς να διαχειριστεί τη συγκυρία.

Τσίπρας, Σαμαράς: Νέα πιθανά κόμματα, πως θα επηρεάσει το καθένα;

Η.Τ.: Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης, αλλά το νέο του αφήγημα δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί. Οι δημόσιες εμφανίσεις του δείχνουν διάθεση επανατοποθέτησης, ωστόσο το μήνυμα παραμένει ασαφές. Φαίνεται να δοκιμάζει τρόπους επανασύνδεσης με τα ευρύτερα κοινά του, σε ένα περιβάλλον όμως που έχει αλλάξει. Θα φανεί σχετικά σύντομα αν αυτή η προσπάθεια μπορεί να αποκτήσει συνέπεια και διάρκεια. Ο Αντώνης Σαμαράς από την άλλη κινείται σε πιο οριοθετημένα ακροατήρια, με σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά, σε ένα χώρο που υπάρχει πολιτική ύλη και κινητικότητα. Δεν βλέπω όμως ότι υπάρχει η δυναμική να διαμορφώσει ένα ισχυρό ρεύμα. Περισσότερο λειτουργεί ως υπενθύμιση μιας καθαρής ιδεολογικά πολιτικής γραμμής. Το κοινό στοιχείο και των δύο είναι ότι μιλούν σε ένα πολιτικό κοινό που ήδη τους ξέρει. Άρα κρίνονται συνολικά. Δεν πρόκειται για νέες δυνάμεις, αλλά για γνωστές διαδρομές που επανέρχονται.

Π.Ι. Πρώτα από όλα να δούμε ποια κόμματα όντως θα σχηματιστούν. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι έχει κάνει το πρώτο του βήμα, αλλά και πάλι οφείλουμε να περιμένουμε να ξετυλίξει τον ευρύτερο σχεδιασμό του. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός με σαφείς δεξιότητες και η κίνηση του έχει πυροδοτήσει τη συζήτηση στα κομματικά επιτελεία, σε δημοσιογραφικά γραφεία και πολιτικούς αναλυτές. Μένει να δούμε τα επόμενα βήματα του και πως και αν αυτά, επηρεάσουν την κοινωνία, τους πολίτες. Τα ερωτήματα αρκετά; Τι θα κάνει διαφορετικά αυτή τη φορά; Σε ποια κοινά θα απευθυνθεί; Πως θα προσπαθήσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη; Γιατί δεν κάνει την προσπάθεια μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ; Με ποιους θα πορευτεί; Τι θα προτείνει; Το επόμενο διάστημα η εικόνα θα είναι πιο καθαρή. Για τον κ. Σαμαρά η στόχευση είναι σαφώς μικρότερου βεληνεκούς και με πιο ξεκάθαρες ιδεολογικές σταθερές. Αλλά και πάλι ξαναλέω: Οφείλουμε να περιμένουμε τις εξελίξεις πριν κρίνουμε και εκτιμήσουμε το οτιδήποτε.